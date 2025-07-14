يديعوت أحرنوت: تغير في موقف نتنياهو بشأن انسحاب الجيش من محور “موراغ”

كشفت مصادر مطلعة داخل المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) عن تغيّر في موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أبدى استعدادًا للتنازل عن موقفه السابق الرافض لانسحاب الجيش من محور “موراغ” في جنوب قطاع غزة، وذلك في إطار مفاوضات صفقة التبادل الجارية حاليًّا في الدوحة.

ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، قالت المصادر التي شاركت في جلسة الكابينت المصغر الليلة الماضية، إن هناك اتصالات جارية في الدوحة ومناقشات مكثفة بشأن خرائط انسحاب محدثة.

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وأضافت أنه “حتى إذا لم يتم التوصل لاتفاق خلال يومين، فإن الأمور تتجه نحو الاتفاق، وقد يستغرق الأمر بضعة أيام إضافية”.

“المدينة الإنسانية”

وأثارت خطة رفح التي تطلق عليها إسرائيل اسم “المدينة الإنسانية”، عاصفة داخل المنظومة الأمنية وخلافات حادة في الكابينت، حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين، أمس.

ويطلق الفلسطينيون والمؤسسات الدولية على تلك الخطة “معسكر الخيام” لكونها تنتهك المعايير الإنسانية والقوانين الدولية.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فستقام المدينة المزعومة بين محوري “فيلادلفيا” و”موراغ” بجنوب قطاع غزة، وسيتم في المرحلة التالية تجميع كل فلسطينيي غزة بها، قبل تفعيل آليات لتشجيع ما تزعم أنه “هجرة طوعية” للفلسطينيين، وهو ما أثار استهجان ورفض عدة دول ومنظمات حقوقية.