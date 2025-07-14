سياسة|هولندا

بمحاكاة للحظاتها الأخيرة.. ناشطون يحيون ذكرى الطفلة هند رجب في أمستردام (فيديو)

الطفلة الفلسطينية هند رجب البالغة من العمر 6 سنوات قُتلت بدم بارد (منصات التواصل)
14/7/2025-|آخر تحديث: 07:38 PM (توقيت مكة)

أحيا ناشطون، وسط العاصمة الهولندية أمستردام، ذكرى الطفلة الفلسطينية الشهيدة هند رجب، بمحاكاة حية للحظاتها الأخيرة.

ونُظمت الفعالية، الأحد، بعرض سيارة أصيبت بالرصاص، في تجسيد درامي للمركبة التي استشهدت فيها هند مع عائلتها بمدينة غزة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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ووضع الناشطون على السيارة صور هند وملصقات تروي قصتها المأساوية، كما رفعوا لافتات تدعو العالم إلى تذكُّر ضحايا العدوان من الأطفال المدنيين.

وهند رجب طفلة فلسطينية من قطاع غزة، أصبحت رمزا لمعاناة الأطفال الفلسطينيين تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي.

واستشهدت هند في يناير/كانون الثاني 2024، عندما استهدف جيش الاحتلال السيارة التي كانت تقلّها مع عائلتها، في مشهد هز وجدان العالم، وأثار موجة من التضامن الواسع.

وأُطلقت على اسمها مؤسسة “هند رجب” التي أسَّسها ناشطون فلسطينيون في بروكسل في فبراير/شباط 2024، بهدف السعي لتحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

المصدر: الجزيرة مباشر

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