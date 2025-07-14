بمحاكاة للحظاتها الأخيرة.. ناشطون يحيون ذكرى الطفلة هند رجب في أمستردام (فيديو)

أحيا ناشطون، وسط العاصمة الهولندية أمستردام، ذكرى الطفلة الفلسطينية الشهيدة هند رجب، بمحاكاة حية للحظاتها الأخيرة.

ونُظمت الفعالية، الأحد، بعرض سيارة أصيبت بالرصاص، في تجسيد درامي للمركبة التي استشهدت فيها هند مع عائلتها بمدينة غزة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووضع الناشطون على السيارة صور هند وملصقات تروي قصتها المأساوية، كما رفعوا لافتات تدعو العالم إلى تذكُّر ضحايا العدوان من الأطفال المدنيين.

في محاكاة للحظاتها الأخيرة.. ناشطون يحيون ذكرى الطفلة الشهيدة هند رجب في العاصمة الهولندية أمستردام pic.twitter.com/MKvLNIfLvH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 14, 2025

وهند رجب طفلة فلسطينية من قطاع غزة، أصبحت رمزا لمعاناة الأطفال الفلسطينيين تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي.

واستشهدت هند في يناير/كانون الثاني 2024، عندما استهدف جيش الاحتلال السيارة التي كانت تقلّها مع عائلتها، في مشهد هز وجدان العالم، وأثار موجة من التضامن الواسع.

وأُطلقت على اسمها مؤسسة “هند رجب” التي أسَّسها ناشطون فلسطينيون في بروكسل في فبراير/شباط 2024، بهدف السعي لتحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.