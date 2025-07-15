إسرائيل تقصف البقاع.. 12 شهيدا بينهم 7 سوريين في أعنف غارات منذ الهدنة (فيديو)

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” في لبنان، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على منطقة وادي فعرا في البقاع الشمالي.

وأضافت الوكالة أن إحدى الغارات استهدفت مخيما للنازحين السوريين، ما أدى إلى سقوط 12 شهيدا من بينهم 7 شهداء سوريين، و8 جرحى.

ونقلت وكالة رويترز عن بشير خضر محافظ بعلبك الهرمل قوله “إن غارات إسرائيلية على سهل البقاع اليوم الثلاثاء قتلت 12 شخصا”.

وأضاف خضر أن 7 من الشهداء من السوريين الذين يعملون في كثير من الأحيان في الحقول الزراعية بمنطقة سهل البقاع. وقال مصدر أمني لرويترز بأن 5 من الشهداء من مسلحي حزب الله.

وتعد غارات اليوم أعنف غارات جوية منذ أن أنهت هدنة جرى التوصل إليها العام الماضي قتالا استمر شهورا بين حزب الله وإسرائيل.

رسالة إلى حزب الله

من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء إن الضربات الإسرائيلية المستمرة على لبنان رسالة واضحة لحزب الله.

واتهم كاتس حزب الله بالسعي لإعادة بناء قدراته بما ينتهك اتفاقا لوقف إطلاق النار.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الثلاثاء أنه بدأ قصف أهداف تابعة لقوة الرضوان، قوة النخبة بالحزب، في منطقة البقاع بلبنان.

#عاجل 🔸جيش الدفاع بدأ شن غارات تستهدف أهدافًا تابعة لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة البقاع pic.twitter.com/cCkWyHCok5 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 15, 2025

وقال كاتس في بيان “غارات جيش الدفاع الإسرائيلي الجارية حاليا في لبنان رسالة واضحة إلى منظمة حزب الله الإرهابية، التي تخطط لإعادة بناء قدراتها لشن الغارات ضد إسرائيل من خلال قوة الرضوان”.

وذكر أن الغارات رسالة أيضا إلى الحكومة اللبنانية، المسؤولة عن الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

وتوصلت إسرائيل وحزب الله إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني أنهى مواجهات استمرت لأكثر من عام وشكلت أحد الامتدادات الإقليمية لحرب إسرائيل على قطاع غزة.

ويدعو الاتفاق إلى نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، وينص على تفكيك بنية جميع “الأسلحة غير المصرح بها” والبنية التحتية العسكرية بدءا من جنوب لبنان.

ويقول حزب الله إن الاتفاق ينطبق حصرا على جنوب لبنان.