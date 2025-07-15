احتجاجات شعبية في العريش رفضا لإزالة بيوت ضمن “مشروع تطوير الميناء” (فيديو)

شهد حي “الميناء” بمدينة العريش التابعة لمحافظة شمال سيناء (شمال مصر)، احتجاجات شعبية واسعة نظمها عدد من الأهالي المتضررين من قرارات الإزالة التي طالت منازلهم في إطار ما وصفوه بـ”التهجير القسري”.

وأظهرت مقاطع مصورة بثها حساب محلي على منصات التواصل الاجتماعي، خروج عدد من السكان في مظاهرة سلمية رددوا خلالها هتافات تطالب بـ”إيقاف الإزالات” و”منع التهجير”، مؤكدين رفضهم الكامل لما يحدث.

ويظهر في المقاطع المصورة وقوف الأهالي في مواجهة معدات الإزالة وقوات الأمن المركزي مرددين الهتافات.

وعبر الأهالي عن تمسّكهم بالبقاء داخل منازلهم، رافضين ما يحدث من الحكومة المصرية من محاولات للتهجير، لتطوير ميناء العريش حسب وصفهم.

يأتي ذلك ضمن خطة حكومية سابقة تسعى من خلالها السلطات المصرية إلى تطوير ميناء العريش، في إطار مشروعات تنموية أوسع في شمال سيناء، إلا أن المشروع يواجه اعتراضات مستمرة من الأهالي، الرافضين لإخلاء منازلهم، بحسب ما أوردته صحف محلية في وقت سابق.

وفيما يلي بعض المقاطع المصورة التي نشرتها مواقع التواصل: