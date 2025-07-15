الاحتلال يغتال وزير العدل الأسبق محمد فرج الغول بقصف لمدينة غزة

استشهد فجر اليوم المستشار محمد فرج الغول، وزير الأسرى والعدل السابق في الحكومة التي شكّلتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة إسماعيل هنية عام 2007، جراء غارة جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة شمالي القطاع، وفق ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.

وكان الغول قد انتُخب أيضا عام 2007 عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح ممثلًا عن محافظة غزة.

ويأتي استشهاده في سياق استهداف الاحتلال القيادات السياسية والمدنية في قطاع غزة.

من هو المستشار محمد فرج الغول؟

بحسب المركز الفلسطيني للإعلام، فالمستشار محمد فرج الغول هو من مواليد 1957، في رفح، بجنوب قطاع غزة.

تلقى تعليمه الجامعي بكلية الحقوق، جامعة القاهرة، ونال درجة الماجستير في القانون الدولي وحقوق الإنسان من جامعة العالم الأمريكية.

ودرس دراسات عليا في معهد الدراسات الإسلامية “الباقوري” في القاهرة.

كان عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، وتولى منصب وزير الأسرى والمحررين ووزير العدل سابقا.

ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة توصيات تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة.

وهو مؤسس ورئيس مؤسسة دار الحق والقانون لحقوق الإنسان. وأدار مكتبًا للمحاماة في قطاع غزة.

إلى جنة الله ورضوانه الشهيد المجاهد/ محمد فرج الغول "أبو أحمد"..

النائب في التشريعي، من رجال حماس الاوائل، ورفيق درب الشهيد المؤسس/ أحمد ياسين، قامة العمل القانوني، صاحب الخلق الرفيع، والوجه الوضاء، والقلب الجميل ، واللسان الطاهر.. pic.twitter.com/I4TBZrRYHO — معاذ حسن𓂆🇵🇸#غزة🔻 (@moazhusam) July 15, 2025

قصف مكثف للأحياء السكنية

وبحسب مراسل الجزيرة مباشر شهدت مدينة غزة فجر اليوم موجة من الغارات العنيفة طالت مناطق مكتظة بالسكان، من بينها محيط ملعب اليرموك وسط المدينة، ومسجد حمزة في شارع اللبابيدي، حيث سُجلت إصابات عديدة في صفوف المدنيين.

وفي منطقة تل الهوا جنوب غرب المدينة، قصفت طائرات الاحتلال برج العودة 2 الواقع قرب مستشفى القدس، مما أثار حالة من الذعر في صفوف المرضى والنازحين.

كما استهدفت الغارات مخيم الشاطئ غرب غزة، حيث تم تدمير منزل لعائلة نصار، وأسفر الهجوم عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين، إضافة إلى فقدان عدد من الأشخاص تحت الأنقاض، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وامتد العدوان إلى مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث رصدت مصادر ميدانية قصفا مدفعيا وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أطلقت الزوارق الحربية عدة قذائف في عرض البحر قبالة سواحل شمال مدينة غزة.

#صورة | طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات جويّة عنيفة على مناطق شمال شرق مدينة غزة pic.twitter.com/Hlh8wWoEvS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 15, 2025

حصيلة دامية

واستشهد عدد من المواطنين، بينهم أطفال، بقصف استهدف خيام نازحين بحي الرمال غرب غزة، حيث كانت تتجمع عشرات العائلات الهاربة من القصف المستمر.

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ عدد الشهداء أكثر من 58,386 مواطنًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتجاوز عدد المصابين 139,077.

ولا تزال فرق الإسعاف عاجزة عن انتشال الجثامين بسبب القصف المتواصل ودمار البنية التحتية.