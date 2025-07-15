الداخلية السورية: العدوان الإسرائيلي صعّد الموقف في السويداء وموقف الدروز كان ولا يزال وطنيا

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، ظهر اليوم الثلاثاء، إن العدوان الإسرائيلي على السويداء -جنوبي البلاد- تسبب في تصعيد الموقف مجددا.

وأوضح في تصريحات للجزيرة مباشر، أن الاستهداف الإسرائيلي لحواجز الأمن الداخلي ودوريات الشرطة العسكرية في السويداء ساهم في إرباك وزيادة صعوبة الوضع الإنساني.

وأضاف “لا توجد إحصائية حتى الآن بشأن عدد الشهداء والجرحى جراء الاشتباكات في محافظة السويداء”.

موقف الدروز

وأكد المتحدث، أن موقف الدروز كان ولا يزال “موقفا وطنيا ثابتا”.

وأوضح أن “هناك تيارا انعزاليا عند الدروز وغيرهم يبدو أنه على تنسيق مباشر مع إسرائيل“، مشددًا على أن “التنسيق والاستعانة بالعدو الإسرائيلي جريمة عابرة للطائفية والقومية وهي مواجهة مباشرة مع الدولة والشعب السوري”.

وقال “نعمل على تطهير ما تبقى من فلول العصابات الخارجة عن القانون”، مردفًا: “منتشرون في محافظة السويداء من أجل صون أمن المواطنين واستقرار البلاد”.

وأضاف “تواجدنا في محافظة السويداء مبني على حماية المواطنين وليس على توجهات سياسية أو مذهبية”.

وقف إطلاق نار أعقبه قصف إسرائيلي

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء السورية بشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية جديدة على السويداء.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بوقوع قتلى وجرحى من الجيش السوري جراء قصف إسرائيلي استهدف المدينة.

وكان وزير الدفاع السوري، اللواء مرهف أبو قصرة، قد أعلن في وقت سابق اليوم، وقفا تاما لإطلاق النار في السويداء، بعد التوصل إلى اتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن جهاز الأمن الداخلي السوري فرض سيطرته على مركز المدينة.