بالعربية “حلل يا دويري”.. ناشطة أمريكية تروي بانبهار تفاصيل كمين القسام (فيديو)

أبهرت الناشطة الأمريكية هيلي روتشيلد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصور تحلل فيه بتأثّر بالغ كمينا نفذته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ضد دبابتين إسرائيليتين شمال قطاع غزة.

وفي مشهد يجسد الدعم الشعبي الغربي للمقاومة الفلسطينية، ظهرت روتشيلد في المقطع وهي تروي تفاصيل العملية بحماسة.

“حلّل يا دويري”

وباللغة العربية، بدأت روتشيلد المقطع بالنداء الشهير “حلّل يا دويري”؛ الذي أطلقه بأعلى الصوت مقاوم من قطاع غزة؛ فرحا، بما أنجزه باستهداف جيش الاحتلال.

وأضافت روتشيلد “هل شاهدتم الفيديو الأخير للمقاومة؟ دعوني أشرح لكم… خرج المقاتل الأول حاملا قذيفة ياسين 105 وأصاب دبابة مباشرة، ثم تبعه مقاتل ثانٍ خرج من بين الركام وركض عبر الحقل في العراء حاملا عبوة شواظ، وألقاها فوق الدبابة الثانية كما لو كانت كرة سلة، ثم انسحب بسلام بعد أن أصاب الهدف بدقة”.

“تحيا المقاومة، يا رجل”

وتابعت في تأثر وشغف: “كنت أصرخ من الانبهار… هذه لحظة تاريخية. حتى جيش الاحتلال نفسه وصف العملية بأنها شجاعة. ملايين الدولارات ذهبت سدى. تحيا المقاومة، يا رجل!”.

جاءت تعليقات روتشيلد بعدما نشرت هيئة البث الإسرائيلية، السبت الماضي، مقطع فيديو يُظهر استهداف أفراد من المقاومة الفلسطينية دبابتين من نوع “ميركافا” شمال قطاع غزة.

ونشرت الهيئة الرسمية على منصة إكس مقطعا مصورا، يُظهر استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة من قِبل أحد رجال المقاومة الذي لم يظهر في الصورة، وأصابها إصابة مباشرة، بينما يظهر في الجانب الآخر من الصورة، مقاوم آخر يجري مسرعا باتجاه دبابة أخرى ليرمي فوقها عبوة ناسفة، وبعد ثوانٍ يظهر التفجير.

وبحسب الهيئة، فقد وقع الحادث ظهر السبت خلال نشاط ميداني لجيش الاحتلال في شمال القطاع، مؤكدة أن المقاومَين لم يصابا بأي أذى، وانسحبا من المكان سالمَين.

واختتمت روتشيلد مقطعها برسالة مؤثرة: “لن تهزم المقاومة أبدا. استمروا في هذا العمل العظيم”.