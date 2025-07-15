تجدد الاشتباكات.. الداخلية السورية تكشف آخر التطورات في محافظة السويداء

أفادت وزارة الداخلية السورية بتجدد الاشتباكات في بعض أحياء مدينة السويداء جنوبي البلاد، وسط جهود مكثفة بالتنسيق مع وجهاء المدينة وأعيانها، لاستعادة السيطرة الكاملة وفرض الأمن والاستقرار بشكل دائم.

وفي بيان لها، مساء الثلاثاء، عبر قناتها على منصة (تلغرام)، قالت الداخلية السورية إن “قوات الأمن الداخلي، بدعم من وحدات وزارة الدفاع، كانت قد تمكنت من طرد المجموعات الخارجة عن القانون في مركز مدينة السويداء، وتأمين المدنيين، وإعادة مظاهر الاستقرار إلى المدينة”.

وأضافت “في أعقاب هذه العملية، عُقد اجتماع موسع ضم قائد الأمن الداخلي في السويداء العميد أحمد الدالاتي، وعددا من رجال الدين ووجهاء المدينة، حيث تم التوافق على تثبيت نقاط أمنية داخل المدينة، وسحب الآليات العسكرية ووحدات قوات الدفاع، استجابة لرغبة الأهالي وتعزيزا لحالة التهدئة”.

لكنها أشارت إلى أن “هذه التفاهمات سرعان ما تعرضت للخرق، حيث عادت المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون لشن اعتداءات غادرة استهدفت عناصر الشرطة والأمن، في محاولة لإرباك المشهد الأمني ونسف ما تم التوصل إليه من تفاهمات محلية”.

وفي هذا الصدد، أوضحت الداخلية السورية أن “طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية دعما لهذه المجموعات، استهدفت من خلالها مواقع انتشار القوات الأمنية والعسكرية، مما أسفر عن استشهاد عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش السوري”.

وأكدت الداخلية السورية أن “الاشتباكات مستمرة في بعض أحياء المدينة، في ظل جهود حثيثة تبذلها الحكومة بالتنسيق مع وجهاء وأعيان السويداء، لاستعادة السيطرة الكاملة وفرض الأمن والاستقرار بشكل دائم”.

إعلان وقف إطلاق النار في السويداء

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة وقفا تاما لإطلاق النار في السويداء مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، بعد اتفاق مع وجهائها وأعيانها.

وعبر حسابه على منصة (إكس)، وجَّه أبو قصرة “القوات بالرد فقط على مصادر النيران، والتعامل مع أي استهداف من قِبل المجموعات الخارجة عن القانون”.

إلى كافة الوحدات العاملة داخل مدينة السويداء، نعلن عن وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، على أن يتم الرد فقط على مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون. — مرهف أبو قصرة (@Murhaf_abuqasra) July 15, 2025

وفي هذا الصدد، قال أبو قصرة “أصدرنا تعليمات صارمة للقوات داخل مدينة السويداء بضرورة تأمين الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي وحماية الممتلكات من ضعاف النفوس”، مشددا على “بدء انتشار قوات الشرطة العسكرية داخل مدينة السويداء لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين”.

إلى رجال الجيش العربي السوري في محافظة السويداء الكريمة: أوصيكم بحماية أهلكم المواطنين، والوقوف بينهم وبين العصابات الخارجة عن القانون التي تسعى لإيذائهم وزعزعة أمنهم. حافظوا على الممتلكات العامة والخاصة من عبث اللصوص وضعاف النفوس، فكل تقصير يُسجّل، وكل تهاون يُحاسب. اسعوا… — مرهف أبو قصرة (@Murhaf_abuqasra) July 14, 2025

والأحد الماضي، اندلعت مواجهات بأسلحة متوسطة وثقيلة بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى بدوية في السويداء.

وارتفعت حصيلة الاشتباكات الدامية إلى 74 قتيلا و215 جريحا، في حين أسفر قصف بطائرة مسيَّرة إسرائيلية عن مقتل 6 جنود سوريين وعدد من الجرحى، حسب ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

غارات إسرائيلية على سوريا

وعلى مدار يومي الاثنين والثلاثاء، شنت إسرائيل غارات على أهداف للجيش السوري في السويداء، بذريعة حماية الدروز، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات عدة على مواقع في محافظة السويداء، عقب تدخل الجيش السوري لاحتواء الاشتباكات.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن طيران الاحتلال “استهدف بثلاث غارات بلدتي المزرعة وكناكر بريف السويداء”، وهما منطقتان ذواتا أغلبية درزية.

كما واصلت إسرائيل “انتهاكاتها للسيادة السورية حيث شنت غارات جوية، اليوم الثلاثاء، على محافظة درعا جنوبي البلاد”، وفق (سانا).

وبعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر عام 2024، بدأت قوات الأمن العام التابعة للحكومة الجديدة دخول محافظات البلاد، لكن رتلا تابعا لها آثر عدم دخول السويداء آنذاك، وعاد إلى دمشق حقنا للدماء، بسبب رفض حكمت الهجري، أحد مشايخ العقل بالمحافظة.

وفي ظل ذلك، تولى أفراد من أبناء المحافظة مهمة تأمينها، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، مما دفع قوات الجيش ووزارة الداخلية إلى التدخل لإنهاء الانفلات.