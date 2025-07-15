ثالث جندي خلال 10 أيام.. ارتفاع صادم في حالات الانتحار بجيش الاحتلال

انتحر جندي في جيش الاحتلال إسرائيلي، صباح الاثنين، داخل قاعدة عسكرية بهضبة الجولان السورية المحتلة، في ثالث واقعة من نوعها خلال الـ10 أيام الأخيرة.

وأعلن إيفي دفرين المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن “جنديًا في الخدمة النظامية من لواء نحال أقدم على الانتحار صباحًا داخل قاعدة عسكرية في هضبة الجولان”.

وأضاف المتحدث أن “الشرطة العسكرية فتحت تحقيقًا في أعقاب الحادث”، مشيرًا إلى أنه “سيتم إحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العسكرية لفحصها عند الانتهاء منه”.

والجندي المنتحر كان قد شارك في القتال بقطاع غزة، وهو ثالث جندي في الجيش ينتحر خلال أسبوع ونصف الأسبوع، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية.

ارتفاع غير مسبوق في حالات الانتحار

والأسبوع الماضي، انتحر جندي الاحتياط دانيال إدري، كما عُثر على جندي آخر لم يُسمح بنشر اسمه ميتا.

فقد أقدم إدري على الانتحار في غابة بيريا قرب مدينة صفد، متأثرا بالصدمات التي خلفتها مشاركته في المعارك بقطاع غزة وجنوب لبنان.

ونقل موقع “واللا” الإسرائيلي عن سيغال والدة إدرى، قولها إن “ابنها لم يتحمل هول ما رآه، بالإضافة إلى فِقدانه اثنين من أصدقائه المقربين في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023”.

وأضافت “كان يقول لي: أمي، لا أستطيع التوقف عن شمّ رائحة الجثث”، وتابعت باكية “لقد رأى أهوالا. لم يعد قادرًا على احتمال الألم”.

ويشهد جيش الاحتلال ارتفاعا غير مسبوق في حالات الانتحار والأزمات النفسية في صفوفه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

ففي العام الماضي سُجلت 21 حالة انتحار بين الجنود، وهو أعلى رقم منذ أكثر من عقد، مقابل 17 حالة انتحار في 2023، وفق معطيات رسمية صادرة عن الجيش.

ومنذ بداية الحرب على غزة، قُتل 893 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6099، حسب الأرقام المعلنة، وفي حين ينشر جيش الاحتلال معطيات محدثة لقتلاه ومصابيه بشكل شبه يومي، إلا أنه يواجه اتهامات بعدم الإفصاح عن الأرقام الحقيقية لخسائره للحفاظ على الروح المعنوية للجنود ومواطني إسرائيل.

ومعلقا على انتحار الجندي، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: “خلال الأسبوع الأخير، انتحر 3 جنود. هذه حقيقة تخنق الأنفاس”.

وأضاف في تدوينة له عبر حسابه على منصة (إكس): “منذ بداية هذا العام، انتحر ما لا يقل عن 15 جنديا. هذه الحرب تزهق الأرواح”.

إسرائيل تجند مرضى نفسيين للقتال بغزة

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال إنه من أجل “منع حالات الانتحار، تم افتتاح خط مساعدة للصحة العقلية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما تمت زيادة عدد موظفي الصحة العقلية”.

وفي 18 مايو/أيار الماضي، كشفت صحيفة “هآرتس” عن تجنيد جيش الاحتلال في قوات الاحتياط مصابين بأمراض نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة لتعويض النقص الكبير في تعداد الجنود، مع ارتفاع عدد من يقدمون على الانتحار.

ورفض الجيش الإسرائيلي الاستجابة لطلب الصحيفة بنقل بيانات رسمية محدثة تشمل أعداد الجنود الذين أقدموا على الانتحار خلال العام الجاري (2025) “ما يثير تساؤلات حول الشفافية في التعامل مع هذه القضية الحساسة والمتفاقمة”، بحسب هآرتس.

وسلطت الصحيفة الضوء على الجنود الإسرائيليين الذين يتلقون العلاج جراء إصابتهم باضطرابات ما بعد الصدمة أو الأمراض النفسية المختلفة الناجمة عن الحرب.

كما كشفت “هآرتس” عن لجوء جيش الاحتلال إلى تجنيد المرضى النفسيين في صفوف الاحتياط لتعويض النقص الحاصل مع استمرار الحرب.

وفيما يتعلق بالحرب الحالية، يُعالج في قسم إعادة التأهيل النفسي أكثر من 17 ألف مصاب، من بينهم نحو 9 آلاف مصاب نفسي “ما يعكس الأبعاد النفسية العميقة والمتزايدة للحرب، وفقا لمعطيات وزارة الدفاع الإسرائيلية.