حظر تجول في السويداء.. الجيش السوري يدخل المدينة وبيان من “الموحدين الدروز” (فيديو)

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، بدء دخول قوات الجيش السوري إلى مركز مدينة السويداء جنوبي البلاد، في خطوة قالت إنها تهدف إلى “استعادة الأمن وفرض سلطة الدولة”، وذلك عقب مواجهات عنيفة اندلعت خلال الأيام الماضية بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى بدوية، وأسفرت عن سقوط أكثر من 30 قتيلا وأكثر من 100 جريح.

وقال مسؤول الإعلام في وزارة الدفاع، قصي الحموي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية، إن “الجيش بدأ دخول مدينة السويداء”، مشيرا إلى استمرار العمليات العسكرية لملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون في محيط المدينة.

حظر تجول شامل

وفي السياق ذاته، أعلن قائد الأمن الداخلي بمحافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، فرض حظر تجول شامل في المدينة اعتبارا من الساعة الثامنة صباح الثلاثاء وحتى إشعار آخر، داعيا الأهالي إلى التزام منازلهم حفاظا على سلامتهم.

وأوضح الدالاتي أن “قوات وزارتي الداخلية والدفاع ستباشر دخول مركز المدينة لحماية المدنيين وبسط الأمن”، محملا المرجعيات الدينية وقادة الفصائل المسلحة “المسؤولية الوطنية والإنسانية”، وداعيا إياهم إلى التعاون الكامل مع القوات النظامية لضمان استقرار المحافظة.

ترحيب من الرئاسة الروحية للدروز

وفي المقابل، رحبت الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز، برئاسة الشيخ حكمت الهجري، بدخول قوات الجيش وقوى الأمن إلى المحافظة، ووصفت الخطوة بأنها ضرورية لبسط سلطة الدولة واستعادة الاستقرار.

وقالت في بيان رسمي “نرحب بدخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع لبسط السيطرة على المراكز الأمنية والعسكرية وتأمين المحافظة”، داعية الفصائل المسلحة إلى تسليم أسلحتها والامتناع عن مقاومة القوات النظامية.

كما شددت الرئاسة الروحية على أهمية إطلاق حوار بين أبناء المحافظة والحكومة السورية، بهدف معالجة تداعيات الأحداث الأخيرة وتفعيل مؤسسات الدولة بالتعاون مع الكفاءات المحلية.

قلق شعبي

وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت الأحد بين مجموعات مسلحة من أبناء الطائفة الدرزية وأخرى بدوية، على خلفية عمليات مصادرة متبادلة للمركبات، تطورت إلى استخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ووصل الضرر إلى بعض المدنيين جراء الاشتباكات.

ودعت وزارة الدفاع السورية سكان السويداء إلى التزام منازلهم والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة للمجموعات المسلحة، محذرة من محاولات هذه الجماعات استخدام المناطق السكنية منطلقًا لعملياتها.