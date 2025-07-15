قائد ميداني في سرايا القدس يكشف تفاصيل محاولة أسر جنود إسرائيليين (فيديو)

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، تنفيذ سلسلة من العمليات النوعية ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفي بيانات منفصلة متتالية عبر قناتها على منصة تلغرام، أكدت السرايا أنها “دمرت آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة برميلية مزروعة مسبقا في محيط الجامعة الإسلامية، بمنطقة معن جنوب شرق خان يونس“.

وفي بيان آخر، أكد مقاتلو السرايا بعد عودتهم من خطوط القتال “تمكنهم من تدمير آلية عسكرية صهيونية أخرى، بتفجير عبوة شديدة الانفجار جرى هندستها عكسيا، أثناء توغل الآلية في شارع السنترال بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وذلك بتاريخ 10 يوليو/تموز الجاري”.

وفي إطار العمليات الصاروخية، بثت سرايا القدس “مشاهد لاستهداف قوات العدو الصهيوني على جبل الصوراني شرق حي التفاح بمدينة غزة بصواريخ من طراز (107) وقذائف الهاون”، وفق المصدر ذاته.

كما أعلنت سرايا القدس “سيطرتها على طائرة استطلاع صهيونية خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء حي التفاح شرق مدينة غزة”.

ووفق بيان منفصل، أعلنت السرايا “تدمير آلية عسكرية صهيونية أخرى بتفجير عبوة ناسفة من نوع (برق – الصدمية)، كان قد تم زرعها قرب مسجد عباد الرحمن في منطقة معن”.

عملية نوعية في عبسان الكبيرة

من جهة ثانية، قال قائد ميداني في (سرايا القدس – لواء خان يونس) إن أفرادا من السرايا نفذوا عملية نوعية، الثلاثاء الماضي، استهدفت ناقلة جند في عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وأوضح أن “العملية التي كانت تهدف لأسر جنود بدأت بتفجير عبوة من نوع (برق الصدمية)، جرى زرعها مسبقا في مسار الناقلة بعد رصد دقيق وتحضير ميداني استمر عدة أيام، ما أدى إلى تدمير الناقلة واشتعال النيران فيها بشكل كامل”.

وأكد القائد الميداني أن “أفراد السرايا اشتبكوا مع طاقم ناقلة الجند من المسافة صفر، عقب التفجير وتمكنوا من سحل جندي بهدف أسره”.

وتابع قائلا إن “الآليات العسكرية الصهيونية القريبة تدخلت بشكل سريع، واستهدفت مسرح العملية بالقذائف والأسلحة الرشاشة، ما أعاق استكمال عملية الأسر، وأدى إلى مقتل الجندي المستهدف واستشهاد ثلة من مجاهدي السرايا الذين نفذوا العملية بكل بسالة”.

وأكد القائد الميداني أن “هذه العملية لم تكن الأولى من نوعها، حيث سبقتها محاولات عديدة في مناطق التوغل والاشتباك”، مشددا على أن “ثقة سرايا القدس بمجاهديها عالية، وسيُكتب لهم التوفيق بإذن الله تعالى”.