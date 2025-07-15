قصف خيام النازحين والمنازل المأهولة.. 88 شهيدا منذ فجر الاثنين في غزة (فيديو)

ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر الاثنين إلى 88 شهيدا، بحسب ما أفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال ارتكبت سلسلة من المجازر بحق المدنيين منذ فجر الاثنين، كان أبرزها استهداف خيام النازحين في حي النصر بمدينة غزة، وقصف منازل مأهولة بالسكان في مناطق متفرقة من القطاع، مما أسفر عن عشرات الضحايا بينهم أطفال ونساء.

استشهاد 14 في قصف منزل

واستُهدف منزل مكون من 5 طوابق في حي الزرقاء شمالي مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 14 مواطنا، في ظل عجز طواقم الإنقاذ عن الوصول إلى موقع القصف بسبب شدة الدمار.

ضحايا تحت الأنقاض

وفي حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، قصف الاحتلال منزلا مأهولا بالسكان، مما أسفر عن 10 شهداء على الأقل وأكثر من 25 مصابا، بعضهم بحالة حرجة، وسط تحذيرات من ارتفاع العدد لوجود ضحايا تحت الأنقاض.

وشهد القطاع عمليات قصف مكثفة منذ فجر الاثنين، أسفرت عن عشرات الشهداء، وجاءت تفاصيل حصيلة عمليات القصف على النحو التالي:

6 شهداء بينهم 3 أطفال و20 مصابا إثر قصف بطائرة مسيَّرة استهدف خيام نازحين قرب ملعب فلسطين وسط غزة.

3 شهداء وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بعد قصف الاحتلال منطقة حي الرمال بمدينة غزة.

4 شهداء ومصابون جراء قصف خيام نازحين بمحيط ملعب فلسطين وسط مدينة غزة.

10 شهداء وأكثر من 25 جريحا جراء قصف منزل في حي تل الهوا جنوبي غزة.

3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف “كافيه أبو عيسى” بشارع السلام وسط دير البلح.

5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف خيام نازحين قرب جامعة الأقصى في مواصي خان يونس.

4 شهداء وعدد من الجرحى في قصف المعسكر الغربي غربي خان يونس.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 58386 شهيدا و139077 مصابا، ولا تزال أعداد من الضحايا عالقة تحت الأنقاض وفي الطرق.

وفي الساعات الأربع والعشرين الأخيرة فقط، استقبلت مستشفيات القطاع 120 شهيدا (بينهم 3 شهداء انتُشلوا من تحت الأنقاض) و557 مصابا.

كما ارتفع عدد ضحايا “لقمة العيش” الذين قُتلوا أثناء تلقي أو توزيع المساعدات الإنسانية إلى 838 شهيدا و5575 مصابا، بعد تسجيل 5 شهداء و143 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير.