قطر: مفاوضات غزة مستمرة في الدوحة بهدف الوصول إلى اتفاق مبادئ (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، ظهر اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة “ما زالت في مرحلتها الأولى”، مؤكدًا أن فرق التفاوض ما تزال في الدوحة، والتوجه هو الوصول لاتفاق مبادئ بشأن غزة”.

وأضاف الأنصاري خلال مؤتمر صحفي في الدوحة “جهودنا مستمرة مع الوسطاء من أجل الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن”.

وأشار إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يتابع بشكل يومي مفاوضات إطلاق النار في قطاع غزة، موضحًا “هناك دعم من الإدارة الأمريكية للوصول إلى اتفاق بشأن غزة ونعمل على ذلك كوسطاء”.

وشدد المتحدث على أن جميع الأطراف منخرطة في المسار التفاوضي حاليًا، لكن لا يمكن لأي وسيط أن يضع جدولا زمنيا ملزما لأي مفاوضات، نظرا لحساسية الملفات وتعقيداتها السياسية والأمنية.

“سلوك عبثي”

وفي إشارة إلى تصرفات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، قال المتحدث إن “السلوك العبثي الإسرائيلي يعرض أمن المنطقة كلها للخطر”، مضيفًا أن ما حدث خلال الحرب الأخيرة مع إيران يعد مثالا واضحا على التهديدات المتزايدة التي تسببها السياسات الإسرائيلية.

وقال “ندين السياسات الإسرائيلية والاستفزازات غير المسؤولة التي تنتهجها في المنطقة”، كما رحب في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها السلطات في سوريا من أجل تهدئة الأوضاع في السويداء.