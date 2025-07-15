اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء وقصف إسرائيلي يستهدف الجيش السوري (فيديو)

أعلن وزير الدفاع السوري، اللواء مرهف أبو قصرة، وقفا تاما لإطلاق النار في مدينة السويداء، بعد التوصل إلى اتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، مؤكدا أن الخطوة تمهّد لتسليم أحياء المدينة إلى قوى الأمن الداخلي، عقب الانتهاء من عمليات التمشيط.

وقال الوزير في بيان “إلى كل الوحدات العاملة داخل مدينة السويداء، نعلن عن وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، على أن يتم الرد فقط على مصادر النيران، والتعامل مع أي استهداف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون”.

وأوضح أبو قصرة أن تعليمات صارمة صدرت للقوات المنتشرة داخل المدينة، تقضي بتأمين المدنيين، والحفاظ على السلم المجتمعي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة من العبث أو النهب.

تسليم أحياء المدينة

وأشار وزير الدفاع إلى أن تسليم أحياء المدينة لقوى الأمن الداخلي سيبدأ فور انتهاء وحدات الجيش من عمليات التمشيط، لضبط الفوضى وتأمين عودة الأهالي إلى منازلهم، وإعادة الاستقرار إلى المدينة التي شهدت في الأيام الأخيرة مواجهات مسلحة واضطرابات أمنية.

كما أعلن الوزير بدء انتشار الشرطة العسكرية في المدينة لضبط سلوك العناصر العسكرية ومحاسبة المتجاوزين، ضمن خطة متكاملة لإعادة الأمن والنظام في السويداء بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية والمدنية.

وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية، بدأت قوات الجيش السوري بالفعل سحب الآليات الثقيلة من السويداء، في إطار تنفيذ بنود الاتفاق، كما أعلن العميد علي الحسن، قائد الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع، بدء انتشار عناصر الشرطة العسكرية وإدارة الأمن الداخلي داخل المدينة.

تعليمات صارمة بالالتزام بالأوامر العسكرية

وأضاف العميد الحسن في تصريحاته أن “أي تجاوز من داخل المدينة يمكن متابعته مباشرة مع قوى الأمن الداخلي”، محذرا من دخول أي أفراد أو مجموعات لا تتبع لوزارة الدفاع أو قوى الأمن، مشددا على أن المخالفين سيتم التعامل معهم وفقًا للأنظمة العسكرية.

كما وجّه الحسن تعليمات صارمة لعناصر الجيش بضرورة الالتزام بالأوامر العسكرية وعدم مغادرة أماكن الانتشار المحددة دون إذن مسبق.

الأمن الداخلي يفرض سيطرته على مركز المدينة

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن جهاز الأمن الداخلي السوري فرض سيطرته على مركز مدينة السويداء، وإن قوات الأمن تنفذ عمليات تمشيط داخل أحياء المدينة.

وذكرت القناة الإخبارية السورية أن وفدا حكوميا يضم قائد الأمن الداخلي بالسويداء ودرعا يجتمع مع وجهاء ومشايخ السويداء لمناقشة انتشار القوات الأمنية بالمحافظة.

قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي

وفي خضم هذه التطورات، قالت مصادر للجزيرة مباشر إن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في سماء السويداء. وأفادت وكالة الأنباء السورية بشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية جديدة على المدينة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بوقوع قتلى وجرحى من الجيش السوري جراء قصف إسرائيلي استهدف المدينة.

وذكرت رويترز أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أعطيا تعليمات للجيش بضرب القوات والمعدات السورية التي تم إدخالها إلى السويداء فورا.

وقال الجيش الإسرائيلي “بتوجيهات من المستوى السياسي بدأنا مهاجمة آليات عسكرية تابعة للنظام السوري في منطقة السويداء”.

وأضاف “هاجمنا منذ الأمس عدة آليات مدرعة سورية منها دبابات وناقلات جند وقاذفات صاروخية لعرقلة وصولها إلى السويداء”.