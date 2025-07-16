الانتحار يفتك بجنود الاحتلال.. عسكري إسرائيلي يطلق النار على نفسه وتكتم داخل الجيش على عدد الحالات

أصيب عسكري إسرائيلي بجروح خطرة، مساء الثلاثاء، بعد محاولته الانتحار بإطلاق النار على نفسه في قاعدة عسكرية جنوبي إسرائيل، وسط تزايد معدلات الانتحار داخل جيش الاحتلال، بحسب ما أفادت إذاعة الجيش ووسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت إذاعة الجيش بأن “مقاتلا في مرحلة التدريب ضمن لواء المظليين حاول وضع حد لحياته، في حادثة تُعَد الرابعة من نوعها خلال الأيام العشرة الأخيرة في صفوف الجيش”.

وذكرت الإذاعة أن الجندي نُقل إلى المستشفى وهو بحالة خطرة، من دون تفاصيل إضافية عن خلفيات الحادث أو ملابساته.

في السياق، ذكرت صحيفة “معاريف” أن جنديا أطلق النار على نفسه داخل قاعدة تدريب، مما أسفر عن إصابته بجروح خطرة.

بدورها، وصفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” حالته بالحرجة، في إشارة إلى نقله لتلقي العلاج في أحد المستشفيات، وأُبلغت عائلته بالحادث.

وصباح الاثنين، انتحر جندي في جيش الاحتلال إسرائيلي داخل قاعدة عسكرية بهضبة الجولان السورية المحتلة، في الواقعة الثالثة من نوعها خلال الأيام الأخيرة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي دفرين أن “جنديا في الخدمة النظامية من لواء نحال أقدم على الانتحار صباحا داخل قاعدة عسكرية في هضبة الجولان“. والجندي المنتحر كان قد شارك في القتال بقطاع غزة.

جيش الاحتلال يرفض الإفصاح عن عدد حالات الانتحار

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشفت إذاعة جيش الاحتلال أن “الجيش يرفض الإفصاح عن عدد حالات الانتحار في صفوفه”.

وأشارت الإذاعة إلى أن “قسم القوى البشرية بالجيش يرفض الكشف عن بيانات الانتحار في صفوف عسكرييه”.

وأفادت الإذاعة بأن مراسلها للشؤون العسكرية يارون كادوش، تقدَّم (صباح الثلاثاء) بطلب إلى وحدة المتحدث باسم قسم القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي للحصول على بيانات عن عدد حالات الانتحار في صفوف الجيش.

وأضافت “مثل كل الطلبات السابقة في الأشهر الأخيرة، قوبلت بالرفض وبالرد نفسه الذي يطلب الانتظار نصف سنة، حتى يناير/كانون الثاني 2026”.

לאחר הסירוב של אכ״א למסור את נתוני האובדנות בצה״ל: 9 חברי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת פנו היום במכתב ליו"ר הוועדה יולי אדלשטיין, בדרישה לקיים דיון דחוף על העלייה במספר מקרי האובדנות בצה"ל. בפנייה, ביוזמת ח"כ מרב מיכאלי, הזכירו חברי הכנסת את הפרסום שלנו בגל"צ על הסירוב של אגף… pic.twitter.com/GF1gyFf1GM — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) July 15, 2025

وفي هذا الصدد، كشفت الإذاعة أن “9 من أصل 25 عضوا في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست وجَّهوا رسالة إلى رئيس اللجنة يولي إدلشتاين، دعوه فيها إلى عقد جلسة طارئة لبحث الزيادة في حالات الانتحار داخل الجيش الإسرائيلي”.

وأوضحت الإذاعة، وفق تدوينة عبر منصة (إكس)، أن الأعضاء كتبوا في رسالتهم “مجرد رفض كشف البيانات يثير القلق، ويمس بثقة الجمهور في الجيش”.

وأضافوا “لا يمكن الانتظار نصف سنة لنشر المعطيات، في واقع يكون فيه جنود الجيش تحت أعباء نفسية ثقيلة أكثر من أي وقت مضى”.

كما أكد الأعضاء التسعة في رسالتهم على “ضرورة مراجعة الوضع واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع خسارة أرواح الجنود والمجندات الذين يحتاجون إلى الدعم والمساندة”، وفق المصدر ذاته.

ارتفاع غير مسبوق لحالات الانتحار في جيش الاحتلال

والأسبوع الماضي، أنهى جندي الاحتياط الإسرائيلي دانيال إدري الذي فقد صديقيه في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حياته عن عمر ناهز 24 عاما، كما عُثر على جندي آخر -لم يُسمح بنشر اسمه- ميتا أيضا.

ويشهد جيش الاحتلال ارتفاعا غير مسبوق لحالات الانتحار والأزمات النفسية في صفوفه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وسُجلت في العام الماضي 21 حالة انتحار بين الجنود، وهو أعلى رقم منذ أكثر من عقد، مقابل 17 حالة انتحار في 2023، وفق معطيات رسمية صادرة عن الجيش.

ومنذ بداية الحرب على غزة، قُتل 893 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6099، حسب الأرقام المعلنة على موقع الجيش، والتي يرى مراقبون أنها لا تكشف حقيقة خسائره.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 197 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.