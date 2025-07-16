بهندسة عكسية.. سرايا القدس تفجر آلية إسرائيلية متوغلة في مدينة غزة (شاهد)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، مشاهد من تدمير عناصرها آلية عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي بتفجير عبوة شديدة الانفجار، أثناء توغلها شرق حي الزيتون في مدينة غزة شمالي القطاع.

تجهيز عبوات ورصد آليات

وأظهرت المشاهد التي بثتها السرايا تجهيز عناصرها العبوات المتفجرة وزراعتها “بهندسة عكسية” في المنطقة المخطط لها.

كما رصدت كاميرات السرايا تقدم الآليات في حي شرق الزيتون قبل انفجار العبوات المزروعة مسبقا بإحدى الآليات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع.

عمليات مكثفة ضد الاحتلال

وكثفت سرايا القدس في الأسابيع الأخيرة نشر فيديوهات عملياتها ضد القوات والآليات الإسرائيلية في شمالي القطاع وجنوبه.

وفي مؤشر واضح على تصاعد عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال، قُتل 39 جنديا وضابطا في قطاع غزة -وفق صحيفة يديعوت أحرونوت- منذ استئناف إسرائيل الحرب يوم 18 مارس/آذار الماضي، بعد تنصلها من اتفاق يناير/كانون الثاني 2025.