“حماس تتحكم عن بُعد”.. تقرير يكشف عن اختراق صادم لمسيّرات الاحتلال في غزة

حذر ضباط إسرائيليون من أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسيطر عن بُعد على طائرات صينية من نوع “كواد كابتر”، يستخدمها جيش الاحتلال في غزة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير على موقعها، إن حماس نشرت مقاطع فيديو عدة خلال الحرب، تُظهر بوضوح كيف تمكنت من جمع معلومات عن جيش الاحتلال في غزة عبر الطائرات الصينية التي يستخدمها الجيش نفسه.

وأضاف التقرير أن الجيش يعترف بالمشكلة، لكنه لا يزال يستخدم المنتج الصيني لتوفره. وأشارت القناة إلى أن الجيش قام ببضعة إجراءات لتأمين الطائرات، مثل إزالة بطاقات الذاكرة منها، لكن هذا الإجراء لم يحل المشكلة، إذ تصل المعلومات إلى حماس من خلال الاتصال بالطائرات نفسها.

كما يؤكد الضباط الميدانيون أن الحل يتمثل في التوقف عن استخدام المسيّرات الصينية الزهيدة الثمن، والتحول نحو استخدام مسيّرات غربية أو إسرائيلية.

ونقل التقرير عن ضابط شارك في المعارك بقطاع غزة قوله “في الواقع، أصبحت طائراتنا المسيّرة ذراع جمع المعلومات لحماس”. كما نقل عن ضباط رفيعي المستوى، قولهم إن “ما يحصل هو مساس بتفوق الجيش الإسرائيلي”.

وأكد مصدر مطلع للقناة، أن بإمكان حماس الاتصال بطائرات كواد كابتر المسيّرة الإسرائيلية، وتحميل معلومات منها، والسيطرة عليها.

وأشار التقرير إلى أن دخول الطائرات المسيّرة في الحرب الحالية، أحدث “ثورة حقيقية”، إذ يستخدمها جيش الاحتلال في غزة ولبنان وسوريا لجمع المعلومات، وفهم الوضع في ساحة المعركة بطريقة لم تكن متاحة من قبل دون الاعتماد على سلاح الجو. لكن من ناحية أخرى، سقطت العديد من الطائرات المسيّرة في غزة وانتهى بها المطاف في قبضة حماس.

ورغم أن الجيش يصرح بعد مثل هذه الحوادث بأنه “لا خوف من تسريب المعلومات”، فإن هذا غير صحيح، وفقا لتقرير القناة الإسرائيلية. فبمجرد أن تصبح التكنولوجيا في أيدي حماس، يقومون بدراستها، بما في ذلك طريقة الاتصال بينها وبين مشغّلها.

وتُنشر مقاطع فيديو على الإنترنت تُظهر تحركات جيش الاحتلال كما سجّلتها هذه الطائرات. ومن المشاكل الأخرى أن من يخترق الطائرة المسيّرة سيعرف أيضا مكان مشغّلها، وبالتالي سيعمل على إلحاق الضرر به، وفق تقرير القناة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نشرت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مئات من مقاطع الفيديو، توضح سيطرتها على طائرات مسيّرة إسرائيلية والحصول على معلومات منها.