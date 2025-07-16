“ماغين عوز”.. الاحتلال يشق محورا جديدا لفصل شرق خان يونس عن غربها (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استكمال فتح محور جديد في جنوب قطاع غزة بطول 15 كيلومترا يفصل شرق خان يونس عن غربها.

المحور الرابع

ويعد هذا المحور هو الرابع منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 حيث أعلن جيش الاحتلال عن محور نتساريم الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، ومحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومحور موراغ الفاصل بين رفح وخان يونس.

الضغط على المقاومة

ويكشف التوسع في استخدام المحاور، رغبة إسرائيل في عزل المناطق الفلسطينية عن بعضها، لضمان التعامل مع كل منطقة على حدة وتقويض أي تنسيق محتمل بين فصائل المقاومة المنتشرة في القطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي ادرعي على منصة “إكس” إن المحور الذي أطلق عليه محور “ماغين عوز” يشكل جزءا مركزيا في الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحسم المعركة ضد المقاومة في مدينة خان يونس، بحسب زعمه.

وكانت فصائل المقاومة اتخذت في الفترة الأخيرة ترتيبات دفاعية في المنطقة الشرقية من خان يونس وخاصة عبسان الكبيرة أدت إلى إعاقة عملية تقدم جيش الاحتلال وأثخنت قواته وآلياته العسكرية.

ذريعة نتنياهو

ويتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المحاور ذريعة لتعطيل المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس، من خلال الإصرار على البقاء فيها لمواصلة الإبادة في غزة، بينما وافقت الحركة الفلسطينية على مقترحات سابقة، وطالبت بانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي القطاع.