استُشهدوا اختناقا.. مجزرة جديدة قرب نقطة توزيع مساعدات في رفح (فيديو)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمواقع متفرقة في قطاع غزة خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، مستهدفة خيام النازحين ومنازل المدنيين، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء، بينهم أطفال.

استُشهدوا اختناقا

وأكد مراسل الجزيرة مباشر استشهاد 13 على الأقل وإصابة آخرين إثر إختناقهم بالقرب من مركز المساعدات الأمريكية الإسرائيلية بمنطقة “الطينة” بعد إغلاق البوابة الرئيسية لمركز التوزيع شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.

في حين قالت ما تُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من إسرائيل وأمريكا، إن 20 شخصا لقوا حتفهم هذا الصباح خلال توزيع المساعدات في خان يونس جنوبي القطاع.

واستهدفت غارات الاحتلال خيامًا للنازحين قرب جامعة الأقصى في خان يونس، مما أسفر عن استشهاد امرأة. ونفذ الاحتلال غارتين إضافيتين على منطقة الكتيبة في خان يونس.

نسف مربعات سكنية

كما أفاد مراسلونا بأن جيش الاحتلال قصف منزلًا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة شمالي القطاع، ونسف مربعات سكنية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما استهدف الاحتلال خيمة للنازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة آخرين.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الاحتلال حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 197 ألف شهيد جريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.