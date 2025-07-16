قصف إسرائيلي قرب “هيئة الأركان” بدمشق ومئات الدروز يعبرون الحدود إلى سوريا (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن مسيرة إسرائيلية قصفت مدخل مبنى هيئة الأركان السورية في العاصمة دمشق، ظهر اليوم الأربعاء.

وأعلنت قناة الإخبارية السورية الرسمية، إصابة شخصين جراء القصف.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة للنظام السوري في منطقة دمشق.

وأضاف أنه يواصل ما سماها “مراقبة التطورات والأعمال ضد المواطنين الدروز في سوريا“.

وأشار إلى أن الهجوم في سوريا جاء بناء على توجيهات المستوى السياسي، وأن الجيش يبقى في حالة تأهب للسيناريوهات المختلفة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني، أن الهجوم على دمشق “رسالة موجهة” للرئيس السوري أحمد الشرع، بشأن أحداث السويداء، جنوبي سوريا.

عشرات الدروز يعبرون الحدود إلى سوريا

كما أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته عند الحدود السورية على ضوء تقييم للأوضاع الأمنية. بينما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن مئات الدروز عبروا الحدود إلى سوريا. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مئات الدروز الإسرائيليين قطعوا الحدود باتجاه سوريا، وإن قوات تابعة لسلاح حرس الحدود استُدعيت لحفظ الأمن على الحدود السورية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن قوات الأمن الإسرائيلية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود الدروز الذين يحاولون اقتحام البوابة الرئيسية للحدود مع سوريا في الجولان.

מאות דרוזים מנסים לחצות לשטח סוריה, כוחות צה"ל ומג"ב מנסים להשתלט על האירועים | תיעוד@ItayBlumental

(צילום: עאמר ספדי) https://t.co/Za5PL5Q8hr pic.twitter.com/hq0RJWhuFp — כאן חדשות (@kann_news) July 16, 2025

بيان الرئاسة السورية

من جهتها، أدانت الرئاسة السورية “الانتهاكات المؤسفة التي طالت بعض المناطق في محافظة السويداء”، واعتبرت في بيان، أن “الأفعال التي تندرج ضمن السلوكيات الإجرامية لا يمكن قبولها تحت أي ظرف وتتنافى مع مبادئ الدولة”.

وأكدت الرئاسة التزامها التام بالتحقيق في جميع الحوادث بالسويداء ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها، مضيفة أنها تضع “أولوية قصوى لحماية الأمن والاستقرار في جميع أنحاء سوريا”.

كما أكدت الرئاسة أن حقوق أهالي السويداء ستكون دائما مصونة “ولن نسمح لأي طرف بالعبث بأمنهم واستقرارهم”.

وفي السويداء، أعلنت وكالة الأنباء السورية وقوع جرحى بينهم مدنيون جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي للمدينة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع السورية، إن مجموعات “خارجة عن القانون” عادت إلى مهاجمة قوات الجيش والأمن الداخلي في مدينة السويداء، رغم إبرام اتفاق وقف إطلاق النار مع وجهاء وأعيان المدينة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، قوات الجيش لها الحق في الرد على مصادر النيران.

وقالت قناة الإخبارية، إن قوى الأمن الداخلي بدأت بتمشيط الأحياء الشرقية للسويداء من المجموعات الخارجة عن القانون.