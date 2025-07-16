مصر تعلق على خطة إسرائيل بشأن “المدينة الإنسانية” في رفح

أكدت مصر، صباح اليوم الأربعاء، رفضها كل الأفكار المطروحة حول إنشاء مدينة للخيام في جنوب قطاع غزة أو إجراء أي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

“رفض مصري كامل”

وبحسب بيان للخارجية المصرية، أجرى الوزير بدر عبد العاطي اتصالا مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الاوسط، حول جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يدفع باتجاه إطلاق سراح مجموعة من “الرهائن” والأسرى مقابل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بدون عوائق وبشكل كاف في ظل الأوضاع الكارثية في القطاع.

وجدد عبد العاطي خلال الاتصال رفض مصر الكامل لأي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما تناول الوزير الطرح المصري الخاص بعقد مؤتمر دولي في القاهرة معنيّ بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، بما يسهم في تحقيق التعافي المبكر وبدء عملية إعادة إعمار القطاع وفقا للخطة العربية الإسلامية في هذا الشأن.

مخيم ضخم من الخيام

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” قد نقلت عن مسؤولين إسرائيليين، الأحد الماضي، أن ما تسمى بـ”المدينة الإنسانية” في رفح جنوبي قطاع غزة ستكون “مخيما ضخما” يؤوي نحو نصف مليون غزي لن تسمح لهم سلطات الاحتلال بالعودة إلى شمال القطاع.

خلاف إسرائيلي

ورفض رئيس الأركان إيال زامير خطة إنشاء “مدينة إنسانية” في رفح، مؤكدا أن تجهيز المنطقة يُضعف قدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ مهامه في قطاع غزة، وفق الصحيفة.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر الجيش بإعداد خطة للتحضير لهذه المدينة خلال أيام، بالرغم من التحذيرات الأمنية.