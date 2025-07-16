منير البرش يكشف كيف حوّل الاحتلال أرحام الأمهات في غزة إلى ساحة حرب بيولوجية (شاهد)

كشف مدير عام وزارة الصحة بغزة الدكتور منير البرش عن انخفاض كبير في معدل حالات الولادة في القطاع هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة وصلت إلى نحو 41% جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح أنه جرى تسجيل 17 ألف ولادة في النصف الأول من هذا العام بينما كان عدد المواليد نحو 29 ألف ولادة في نفس الفترة من عام 2022.

مواليد مشوّهين

وأكد البرش في لقاء مع مراسل الجزيرة مباشر أن هذه الولادات لم تسلم من الإعاقات بينها 2400 حالة إجهاض و 69 طفل مشوه ويصل عدد الولادات غير الطبيعية إلى نحو50 بالمئة بين الأطفال.

وأضاف أنه تم تسجيل أكثر من 128 حالة لأطفال ولدوا مشوهين نظرا لانعدام المكملات الغذائية للأمهات بعضهم بلا دماغ ولا رئة.

ودعا البرش المجتمع الدولي للتحقيق في نوعية الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال ضد سكان القطاع، كما طالبه بحماية الكوادر الصحية والمنشآت الطبية في القطاع.

إبادة للنسل الفلسطيني

وأكد مدير عام وزارة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة ممنهجة بحق النساء والأطفال وينفذ سياسة إبادة للنسل الفلسطيني في القطاع بينما يكتفي المجتمع الدولي بالصمت أمام كل ما يجري في القطاع من انتهاكات.

الإبادة بتدمير القدرة الإنجابية

خلص تحقيق للأمم المتحدة في مارس/أذار الماضي إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الإنجابية.

وأفادت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بأن إسرائيل هاجمت ودمّرت عمدا مركز الخصوبة الرئيسي في القطاع الفلسطيني وفرضت حصارا بشكل متزامن ومنعت المساعدات بما في ذلك الأدوية اللازمة لضمان سلامة الحمل والإنجاب ورعاية المواليد.

وأضافت أن ذلك يرقى إلى “فئتين من أعمال الإبادة” المرتكبة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

هيومن رايتس ووتش: الحرب تهدد الحوامل

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” -في تقرير أصدرته يناير/كانون الثاني الماضي- إن حصار الحكومة الإسرائيلية غزة، وهجماتها ضد المرافق الصحية في القطاع خلقت خطرا جسيما يهدد أحيانا حياة النساء والفتيات أثناء الحمل والولادة وبعدهما منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023.

وقال التقرير إن الحصار غير القانوني الذي تفرضه القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، والقيود الشديدة التي تفرضها على المساعدات الإنسانية، وهجماتها على المرافق الطبية والعاملين في الرعاية الصحية أضرَّت مباشرة بالنساء والفتيات أثناء الحمل، وفي الولادة، وفترة ما بعد الولادة.

وانخفضت جودة الرعاية الصحية التي تستطيع المرافق الطبية ومقدمو الخدمات القليلة المتبقية في غزة تقديمها بشكل كبير. يتم إخراج النساء على عجل من المستشفيات المزدحمة أحيانا بعد ساعات قليلة من الولادة لإفساح المجال للمرضى الآخرين، وكثير منهم من مصابي الحرب.

وتعمل جميع المرافق الطبية في غزة في ظروف غير صحية تشهد ازدحاما ونقصا خطيرا في المواد الصحية الأساسية، بما فيها الأدوية واللقاحات.