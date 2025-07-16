وزارة الدفاع السورية تحذر “الخارجين عن القانون” في السويداء وتوجه رسالة للأهالي

قالت وزارة الدفاع السورية، إن مجموعات “خارجة عن القانون” عادت إلى مهاجمة قوات الجيش والأمن الداخلي في مدينة السويداء، رغم إبرام اتفاق وقف إطلاق النار مع وجهاء وأعيان المدينة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عن إدارة الإعلام والاتصال، اليوم الأربعاء، أنها أكدت مسبقا أن قوات الجيش لها الحق في الرد على مصادر النيران.

وأكد البيان أن قوات الجيش تتابع الرد على مصادر النيران، مع مراعاة قواعد الاشتباك، لحماية الأهالي ومنع تضررهم، وتحقيق عودة آمنة لمن غادروا المدينة إلى منازلهم.

ودعت الوزارة الأهالي داخل المدينة إلى التزام منازلهم والإبلاغ عمّن تبقى من “المجموعات الخارجة عن القانون”.

وقالت قناة الإخبارية السورية الرسمية، إن قوى الأمن الداخلي بدأت بتمشيط الأحياء الشرقية لمدينة السويداء من المجموعات الخارجة عن القانون.

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة وقفا تاما لإطلاق النار في السويداء، بعد اتفاق مع وجهائها وأعيانها.

وعبر حسابه على منصة (إكس)، وجَّه أبو قصرة القوات بالرد فقط على مصادر النيران “والتعامل مع أي استهداف من قِبل المجموعات الخارجة عن القانون”.

وقال أبو قصرة “أصدرنا تعليمات صارمة للقوات داخل مدينة السويداء بضرورة تأمين الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي وحماية الممتلكات من ضعاف النفوس”، مشددا على “بدء انتشار قوات الشرطة العسكرية داخل مدينة السويداء لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين”.

والأحد الماضي، اندلعت مواجهات بأسلحة متوسطة وثقيلة بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى بدوية في السويداء. وتدخلت قوات الجيش والأمن لفض الاشتباك.

وعلى مدار يومي الاثنين والثلاثاء، شنت إسرائيل غارات على أهداف للجيش السوري في السويداء، بذريعة حماية الدروز.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن “إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح، ولن تسمح بوجود لبنان ثانية على حدودها”.

وأضاف في تصريحات أمس الثلاثاء “نحن ملتزمون بحماية الدروز في سوريا عبر عمليات كبيرة، وأرجو ألا نضطر إلى أكثر من ذلك، وهو مرتبط بفهم وسلوك من يحكم دمشق“.