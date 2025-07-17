الإفراج عن 12 أسيرا من غزة بينهم امرأتان ونقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى (فيديو)

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس عن 12 أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة بينهم امرأتان .

ونقل الأسرى بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن الأسرى تم دخولهم إلى قطاع غزة عبر معبر كيسوفيم.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني بلغ عدد حالات الاعتقال في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدة آلاف.

وبلغ عدد الشهداء والمعتقلين الذين ارتقوا منذ بدء الإبادة، والمعلومة هوياتهم فقط، (73) أسيرا ومعتقلا، من بينهم (45) من غزة، علما أن هناك عشرات من الشهداء، وتحديدا بين صفوف معتقلي غزة، تواصل سلطات الاحتلال إخفاءهم قسرا.

تأتي هذه الدفعة من الأسرى المفرج عنهم ضمن سلسلة عمليات إفراج جزئي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، تتم بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي ضمن جهود لإنهاء الاعتقال الجماعي الذي تقوم به قوات الاحتلال في قطاع غزة.