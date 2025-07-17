بعد 40 عاما.. القضاء الفرنسي يأمر بالإفراج عن جورج عبد الله
قضت محكمة فرنسية، اليوم الخميس بالإفراج عن الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، بعد نحو 40 عاما من الاعتقال بتهمة اغتيال دبلوماسيين أمريكي وإسرائيلي في باريس.
وذكر تلفزيون بي.إف.إم أن القرار صدر عن محكمة استئناف فرنسية في جلسة غير علنية، وحدد تاريخ 25 يوليو/تموز الجاري موعدا لتنفيذ الإفراج.
ويوصف جورج عبد الله، القائد السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، بأنه أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط، كما يوصف بأنه أقدم سجين سياسي في أوروبا.
وكان عبد الله، البالغ من العمر 74 عاما، قد حكم عليه عام 1987 بالسجن المؤبد، بعد اتهامه بالضلوع في اغتيال الملحق العسكري الأمريكي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، إضافة لمحاولة اغتيال القنصل الأمريكي العام روبرت هوم في ستراسبورغ عام 1984.
انا مناضل ولست مجرماً #جورج_ابراهيم_عبدالله
الى الحرية بعد عمر طويل في السجون الفرنسية .
كل الامل الا تعرقل اميركا خط سير الافراج عنه من الان حتى ٢٥ تموز او ان توفد رسلها من الجانب الاسرائيلي لاضرام النيران بالحرية. pic.twitter.com/mxCMYnC5bz
— مريم البسام (@MariamAlbassam) July 17, 2025
لم نتوقع أن نراه حرا
وفي أول رد فعل من عائلة عبد الله على القرار، أعرب روبير، شقيق جورج، عن سعادته البالغة قائلا “سعيدون جدا بهذا القرار. لم أتوقع أن يصدر القضاء الفرنسي قرارا مماثلا وأن يأتي يوم يصبح فيه حرا بعدما جرت عرقلة إطلاق سراحه أكثر من مرة”.
وأضاف “لمرة واحدة حررت السلطات الفرنسية نفسها من الضغوط الأمريكية والاسرائيلية”.
بعد 41 عاماً من الاعتقال #جورج_عبدالله_حراً pic.twitter.com/nophzWd6xn
— Abdul Mawla 🇱🇧🇵🇸 (@abdulmawlaamin) July 17, 2025
من هو جورج إبراهيم عبد الله؟
- وُلِد في 2 أبريل/نيسان 1951 بقرية القبيات في محافظة عكار شمال لبنان، لأسرة مسيحية مارونية.
- في سبعينيات القرن الماضي زاد اهتمامه بالقضايا القومية العربية وحقوق الفلسطينيين، وأصبح مناصرا للنضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، ما دفعه لاحقا إلى الانخراط في الحركة الوطنية اللبنانية.
- في أوائل الثمانينيات أسس مع آخرين “الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية”، وهي مجموعة ماركسية ذات توجهات قومية، دافعت عن القضية الفلسطينية وناهضت التدخلات الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط.
- تم اعتقاله عام 1984 في فرنسا، ثم حُكم عليه بالسجن المؤبد في 1987 بعد إدانته في قضايا اغتيال دبلوماسيين.
- يُعتبر من أقدم المعتقلين السياسيين في أوروبا، حيث تجاوزت مدة سجنه 40 عاما.
- صدرت عدة قرارات سابقة بالإفراج عنه، لكنها لم تُنفذ بسبب ضغوط سياسية خارجية، بحسب ما أكده محاموه.