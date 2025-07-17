بعد 40 عاما.. القضاء الفرنسي يأمر بالإفراج عن جورج عبد الله

قضت محكمة فرنسية، اليوم الخميس بالإفراج عن الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، بعد نحو 40 عاما من الاعتقال بتهمة اغتيال دبلوماسيين أمريكي وإسرائيلي في باريس.

وذكر تلفزيون بي.إف.إم أن القرار صدر عن محكمة استئناف فرنسية في جلسة غير علنية، وحدد تاريخ 25 يوليو/تموز الجاري موعدا لتنفيذ الإفراج.

ويوصف جورج عبد الله، القائد السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، بأنه أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط، كما يوصف بأنه أقدم سجين سياسي في أوروبا.

وكان عبد الله، البالغ من العمر 74 عاما، قد حكم عليه عام 1987 بالسجن المؤبد، بعد اتهامه بالضلوع في اغتيال الملحق العسكري الأمريكي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، إضافة لمحاولة اغتيال القنصل الأمريكي العام روبرت هوم في ستراسبورغ عام 1984.

انا مناضل ولست مجرماً #جورج_ابراهيم_عبدالله

الى الحرية بعد عمر طويل في السجون الفرنسية .

كل الامل الا تعرقل اميركا خط سير الافراج عنه من الان حتى ٢٥ تموز او ان توفد رسلها من الجانب الاسرائيلي لاضرام النيران بالحرية. pic.twitter.com/mxCMYnC5bz — مريم البسام (@MariamAlbassam) July 17, 2025

لم نتوقع أن نراه حرا

وفي أول رد فعل من عائلة عبد الله على القرار، أعرب روبير، شقيق جورج، عن سعادته البالغة قائلا “سعيدون جدا بهذا القرار. لم أتوقع أن يصدر القضاء الفرنسي قرارا مماثلا وأن يأتي يوم يصبح فيه حرا بعدما جرت عرقلة إطلاق سراحه أكثر من مرة”.

وأضاف “لمرة واحدة حررت السلطات الفرنسية نفسها من الضغوط الأمريكية والاسرائيلية”.

من هو جورج إبراهيم عبد الله؟