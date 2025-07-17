ترامب: أخبار جيدة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك أخبارا جيدة بخصوص قطاع غزة، وذلك في إشارة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

جاء ذلك في تصريح صحفي أثناء توقيع عدد من الأوامر الرئاسية في البيت الأبيض، أمس الأربعاء، قبل لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن.

وخلال شكره لمبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قال ترامب إن هناك “أخبارا جيدة” بشأن قطاع غزة وملفات أخرى، مشيرا إلى أن العمل جار بشأنها على مستويات رفيعة.

جاء تصريح ترامب في وقت تتواصل فيه جهود الوساطة للوصول إلى وقف إطلاق النار، وسط تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة.

من جانبه، أكد الموفد الأمريكي إلى المنطقة، ستيف ويتكوف، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تسير على نحو جيد، دون أن يذكر تفاصيل إضافية حول نقاط التقدم أو العقبات الباقية.

تفاؤل إسرائيلي

وأعربت أوساط كبيرة في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) عن تفاؤلها حيال إمكانية إنجاز صفقة تبادل ووقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وقالت في حديث للقناة الـ12 الإسرائيلية “نتقدم بصورة جيدة بعدما قرر رئيس الوزراء نتنياهو تقديم تنازل إضافي في قضية خرائط الانسحاب من القطاع”.

وأوضحت أن الخرائط الجديدة تنص على انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط تتيح أمنا وتوفر ردا تكتيكيا واستراتيجيا للتهديدات من غزة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وتجري منذ 6 يوليو/تموز الجاري في العاصمة القطرية الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، في محاولة جديدة لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وأعرب ترامب الاثنين الماضي عن تفاؤله بشأن التوصل إلى صفقة، وقال إن وزير خارجيته ماركو روبيو وجميع المعنيين يعملون بجد كبير بشأن قطاع غزة.