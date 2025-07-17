جنرال متقاعد: إسرائيل اليوم في أسوأ وضع لها منذ بداية الحرب

حذر جنرال الاحتياط الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك من تراجع أداء جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل تمر بأسوأ لحظاتها منذ بداية الحرب، وأن الجيش في حالة “متردية وغير قادر على هزيمة حماس“.

وفي مقال له بصحيفة معاريف الإسرائيلية، قال بريك: “منذ بدء عملية عربات غدعون، فقدنا السيطرة تماما في قطاع غزة. قُتل نحو 50 جنديا وأصيب عدد أكبر بجروح خطيرة ومتوسطة”.

وأكد بريك أن الواقع الميداني كشف عجز الجيش عن تحقيق هدفين أساسيين: تحرير الأسرى وهزيمة حماس، معتبرا أن الجمع بين هذين الهدفين أصبح مستحيلا في ظل الوضع الحالي.

وقال بريك “لم نتمكن من إطلاق سراح أي مختطف تحت الضغط العسكري، والجيش الإسرائيلي، في حالته المتردية، غير قادر على هزيمة حماس”.

خدعة سياسية

وفي إشارة إلى انسحاب محتمل من محور موراغ جنوبي غزة، حذر بريك من أن يكون هذا القرار مجرد خدعة سياسية.

وقال بريك: “إذا كان الحديث عن استعداد نتنياهو للانسحاب من محور موراغ حقيقيا وليس خدعة، فهذا معناه أن القيادتين السياسية والعسكرية تدركان أنه لا يمكن تحقيق كلا الهدفين: تحرير المخطوفين وهزيمة حماس”.

وأضاف: “يمكن أن يقبل نتنياهو بالانسحاب من جنوبي موراغ ليظهر للجميع أنه مستعد للتنازل، لكن لاحقا يفشل الاتفاق على بند هامشي جدا، ويتهم حماس بذلك”.

ويعكس حديث بريك القلق العميق داخل الأوساط الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، خاصة مع ارتفاع خسائر جيش الاحتلال تحت وقع اشتداد ضربات المقاومة الفلسطينية في الأيام الأخيرة.