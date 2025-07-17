سرايا القدس تقصف مستوطنة “بئيري” في غلاف غزة بالصواريخ (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، مشاهد من استهداف مستوطنة يئيري في غلاف غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت سرايا القدس في بيان عبر قناتها على تليغرام: “مشاهد من قصف مجاهدي سرايا القدس مغتصبة “بئيري” في غلاف غزة بعدد من الصواريخ ردًّا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني”.

وكانت السرايا قد نشرت أمس الأربعاء مشاهد من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة شديدة الانفجار أثناء توغلها شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التصدي للعدوان الإسرائيلي، والرد على مجازر الاحتلال في قطاع غزة، ضمن معركة طوفان الأقصى المستمرة لليوم الـ649 على التوالي.