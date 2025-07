فرنسا تنهي وجودها العسكري في السنغال بعد 65 عاما من الاستعمار والنفوذ (فيديو)

أنهت فرنسا اليوم الخميس رسميا وجودها العسكري في السنغال بعد نحو 65 عاما، بتسليم آخر قاعدتين عسكريتين في العاصمة داكار إلى الجيش السنغالي.

وجرى تسليم معسكر جيي (Camp Geille)، القاعدة العسكرية الكبرى لفرنسا في السنغال، إضافة إلى قاعدة جوية قرب مطار داكار، خلال مراسم رسمية حضرها قادة من الجيشين الفرنسي والسنغالي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

يعود الوجود العسكري الفرنسي في السنغال إلى ما بعد استقلالها عام 1960، وكان ينظر إليه على أنه رمز لاستمرار هيمنة فرنسا على مستعمراتها السابقة.

Senegal: France hands over Camp Geille base in Dakar, marking full military withdrawal and end of decades-long presence in the country.

This ends 65 years of French military presence in Senegal. pic.twitter.com/VzRA8LuEjO

