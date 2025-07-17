من هم الدروز؟ الجذور التاريخية وأماكن انتشارهم

سلطت أعمال العنف الأخيرة في منطقة السويداء الضوء على الأقلية الدرزية التي تعيش جنوبي سوريا.

ويحتل الدروز مكانة خاصة في المشهد السياسي المعقد في المنطقة، وينتشرون على امتداد الحدود بين لبنان وسوريا والأردن وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة.

وخلال الأيام الماضية، استخدمت إسرائيل حماية الدروز ذريعة لمهاجمة قوات الحكومة السورية.

من هم الدروز؟

عرب يُحافظون على درجة من السرية في ممارسة شعائرهم الدينية، التي نشأت في القرن الحادي عشر، وتضم تعاليم من الإسلام وفلسفات أخرى، ويركزون على التوحيد والتناسخ والسعي وراء الحقيقة.

وصفهم الرئيس السوري أحمد الشرع، مؤخرا بأنهم جزء من النسيج السوري وتعهد بحماية حقوقهم في خطاب ألقاه الخميس.

وترجع الجذور التاريخية للطائفة الدرزية إلى فترة حكم الحاكم بأمر الله الفاطمي (996-1021م)، حيث ارتبط اسم الطائفة بمحمد بن إسماعيل الدَرَزي، رغم أن أبناء الطائفة يرفضون نسبهم إليه ويعتبرون أن التسمية تعود إلى مفهوم عقلي أصيل لديهم.

ويعد حمزة بن علي بن محمد الزوزني المؤسس الأساسي لعقيدة الدروز وكاتب نصوصها الدينية.

انطلقت الدعوة للمذهب بين عامي 1017 و1043م، ثم أصبح الانتماء محصورًا على أبناء المذهب دون السماح بقبول من لم يولد درزيًا.

طبقات الدروز

ينقسم الدروز إلى ثلاث طبقات: طبقة رجال الدين “العُقَّال” وهم الحفظة والعارفون بأسرار الدين، وطبقة الأجاويد الملتزمين بالتعاليم، وعامة الناس “الجهال” المنغمسين في شؤون الحياة.

أماكن عبادتهم تدعى “الخلوات”، ولا يسمح للعامة بدخولها إلا في عيد الأضحى.

أين يعيش الدروز؟

يتركز دروز سوريا في الجنوب الغربي بمحافظة السويداء المحاذية للأردن، وفي مناطق من محافظة القنيطرة، قرب الجولان المحتل.

ويقيمون كذلك في ضاحية جرمانا بدمشق. وفي إسرائيل، يتركز الدروز أساسا في الشمال والجولان المحتل. وفي لبنان، يتركزون في المناطق الجبلية، بما في ذلك الشوف وعاليه، وفي مناطق أخرى مثل قضاء حاصبيا في الجنوب اللبناني.

ما دور الدروز في السياسة الإقليمية؟

رغم كونهم أقلية صغيرة، فإن الدروز لعبوا في كثير من الأحيان دورا كبيرا في سياسات البلدان التي يعيشون فيها.

يبلغ عدد الدروز في إسرائيل 150 ألفا. وعلى عكس المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، يخدم بعضا من الدروز في الجيش والشرطة الإسرائيليين. ووصل بعضهم إلى رتب عالية.

في الجولان المحتل هناك أكثر من 20 ألف شخص يعيشون، وما زالوا يعتبرون أنفسهم سوريين ولديهم روابط وثيقة مع عائلاتهم على الجانب الآخر من الحدود.

يُقدَّر عدد الدروز في سوريا بنحو مليون نسمة، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

ومنذ الإطاحة ببشار بالأسد في ديسمبر /كانون الأول الماضي، أشعل الاحتكاك مع السلطات القتال مرات عدة.

وفي حين حث بعض زعماء الدروز على التسوية مع دمشق، جاهر آخرون بمناوأة الشرع، ولا سيما الشيخ حكمت الهجري، الذي حث على مقاومة القوات الحكومية ووجه مناشدات لزعماء العالم، وبينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال أعمال العنف هذا الأسبوع.

وتنتقد شخصيات درزية هذا النهج.

ورفض وليد جنبلاط، أحد أبرز الساسة الدروز في المنطقة، فكرة أن إسرائيل تحمي دروز سوريا. وحذر من دعوات الحماية الدولية، ودعا إلى الوحدة الوطنية السورية.