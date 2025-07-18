اعتقال ليبي متهم بارتكاب جرائم حرب داخل مطار في ألمانيا

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، اعتقال مواطن ليبي اتهمته المحكمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في ألمانيا بناء على مذكرة توقيف.

وقالت المحكمة إن “خالد محمد علي الهيشري الذي اعتُقل الأربعاء، كان حسبما يُعتقد مسؤولا كبيرا في سجن معيتيقة المعروف بسوء معاملة المعتقلين، قرب طرابلس، حيث كان يُحتجز آلاف الأشخاص”.

ووفق بيان للمحكمة “يُشتبه في أنه ارتكب بنفسه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، أو أمر بها أو أشرف عليها”، بين فبراير/شباط 2015 ومطلع عام 2020.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم مكتب المدعي العام في مدينة براندنبورغ بألمانيا قوله “هذا الاعتقال جاء بناء على طلب من المحكمة الجنائية الدولية”.

ووفقا للشرطة الاتحادية الألمانية “ألقي القبض على الهيشري في المطار، الأربعاء، ومن المقرر إحالته إلى المحكمة. وسيبقى الهيشري في السجن بألمانيا حتى انتهاء الإجراءات القانونية لنقله إلى لاهاي”.

وكانت مجلة “دير شبيغل” أول من ذكر أن الهيشري (46 عاما) اعتُقل في مطار برلين أثناء محاولته السفر إلى تونس، بناء على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في 10 يوليو/تموز الجاري.

ووجَّه المسؤول في المحكمة الجنائية الدولية أوزفالدو زافالا جيلر الشكر الى ألمانيا، قائلا إن هذه الخطوات التعاونية “أساسية لسير الإجراءات وتحقيق العدالة للضحايا”.

وتعتمد المحكمة الجنائية على دول أخرى لتنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها.