“الناس يتساقطون في الشوارع”.. حكومة غزة تكشف عن أرقام صادمة جراء التجويع

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القطاع يواجه كارثة صحية وغذائية متفاقمة بعد 650 يوما من الحرب الإسرائيلية، و139 يوما على إغلاق المعابر.

وأوضح في بيان بإحصاءات حديثة، اليوم الجمعة، أن أكثر من 650 ألف طفل مهدَّدون بالموت جراء سوء التغذية، و68 طفلا استشهدوا بالفعل بسبب الجوع.

وقال إن الأرقام تكشف عن تدهور كارثي، إذ إن 85% من المرافق الصحية دُمرت أو خرجت من الخدمة، في حين يعاني 350 ألف مريض مزمن بسبب نقص الأدوية، ويتجاوز عدد المصابين بالأمراض المُعدية مليونين و100 ألف شخص. وأكد أن الوضع يستدعي تدخلا عاجلا لإنقاذ الأرواح.

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الناس يتساقطون في الشوارع

ومن جانبها، أكدت لجان المقاومة في فلسطين في بيان، اليوم الجمعة، أن المجاعة وصلت في قطاع غزة إلى أعلى درجاتها بفعل ما وصفته بـ”الحصار وحرب التجويع الإجرامية التي ترتكبها حكومة نتنياهو الفاشية” بحق فلسطينيي قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن ما يجري في غزة من “حرب تجويع” تجاوزت كل الحدود الإنسانية، مضيفا أن “الجوع بات يطرق كل بيت مهددا حياة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، وبات الناس يتساقطون في الشوارع”.

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الاتحاد الأوروبي “يشارك في بث الأكاذيب”

ولفت البيان إلى أن “من يهرب من القصف يواجه الموت البطيء جوعا، في مشهد سيظل وصمة عار على جبين البشرية كلها وخصوصا المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي الذي يشارك في بث الأكاذيب وتضليل وتخدير الرأي العام العالمي”.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى “التخلي عن الصمت والتخاذل، والتحرك الفوري لوقف هذه الجريمة بأسرع وقت، والشعوب العربية والإسلامية كافة وأحرار العالم لإشعال إنتفاضة وثورة عالمية تنتصر للإنسان الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة والسحق قصفا وجوعا قبل فوات الأوان”.

وحذرت وزارة الصحة بقطاع غزة، في وقت سابق اليوم، من احتمال تعرُّض مئات الفلسطينيين للموت عقب تدفق أعداد غير مسبوقة إلى المستشفيات بحالتي إعياء وإجهاد شديدين بسبب الجوع.