وليد جنبلاط يعلق على أحداث السويداء ويوجه مطالب إلى الحكومة السورية (فيديو)

دعا الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط إلى وقف إطلاق النار بمحافظة السويداء جنوبي سوريا، وتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدتها.

وخلال كلمة في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز في لبنان بمنطقة فردان في العاصمة بيروت، طالب جنبلاط “الحكومة السورية بحصر الموضوع في السويداء ومحيطها”.

وتأتي دعوة جنبلاط في وقت تجددت فيه الاشتباكات العنيفة بمحيط مدينة السويداء من الجهة الغربية، بين فصائل محلية من أبناء المدينة وقوات من عشائر البدو، وسط تصاعد حدة التوتر الأمني والسياسي في المحافظة ذات الغالبية الدرزية جنوبي سوريا.

ونقلت مصادر خاصة للجزيرة مباشر أن الاشتباكات تركزت قرب أطراف المدينة، بالتزامن مع استعداد قوات الأمن الداخلي السوري للدخول إلى المنطقة بهدف فض الاشتباك، واحتواء التصعيد المسلح بين الطرفين.

وفي هذا الصدد، طالب جنبلاط بـ”وقف إطلاق النار في السويداء من أجل الدخول في حوار”.

كما دعا إلى “تشكيل لجنة تحقيق من أجل كشف ما جرى من جرائم بحق أهلنا في السويداء، وفي نفس الوقت بحق البدو”.

وشدد جنبلاط على أن “جبل العرب بالسويداء جزء لا يتجزأ من سوريا”، كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان

وأكد جنبلاط “ضرورة تحكيم العقل قبل الانفعال والدخول في الإدانات”.

والأربعاء الماضي، قال جنبلاط في بيان إن إسرائيل لا تحمي الدروز في السويداء، بل تستخدم بعضا من ضعفاء العقول للقول إنها تحميهم.

وأضاف أن هذا البعض (لم يسمّه) استفاد من الانتهاكات والاعتداءات التي جرت في اليومين السابقين.

والاثنين الماضي، دخلت قوات من الجيش السوري السويداء لاستعادة الأمن وحماية الأهالي، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين جماعات من المكونين الدرزي والبدوي في المحافظة، خلّفت عشرات القتلى والجرحى.

وتستخدم إسرائيل ما تزعم أنها حماية الدروز في سوريا ذريعة لتبرير انتهاكاتها المتكررة لسيادة البلاد، ومنها رغبتها في جعل جنوب سوريا منزوع السلاح.