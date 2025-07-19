إصابة ضابط وجندي إسرائيليين بجروح خطرة والمقاومة تصعّد قصفها لمواقع الاحتلال (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة عسكريَّين أحدهما ضابط في معارك بجنوب قطاع غزة، وسط استمرار فصائل المقاومة الفلسطينية في توجيه ضرباتها المباشرة لتجمعات جنود الاحتلال وآلياته في أكثر من نقطة اشتباك.

وفي بيان اليوم السبت، قال الجيش الإسرائيلي إن “ضابطا من كتيبة الهندسة 710، التابعة لفرقة رام (179)، أصيب بجروح خطرة في إحدى معارك جنوب قطاع غزة”، من دون تفاصيل أكثر.

وأضاف “أصيب أيضا جندي احتياط من كتيبة الهندسة 749، التابعة للواء (بيسلاح 828)، بجروح خطرة، في وقت سابق اليوم، خلال اشتباكات دارت جنوبي القطاع أيضا”.

وتابع البيان “نُقل المصابان لتلقي العلاج في المستشفى، وجرى إبلاغ عائلتيهما”.

عاجل | الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط احتياط وجندي من كتيبة الهندسة بجروح خطيرة في معارك جنوبي قطاع غزة pic.twitter.com/me1OEInPDV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 19, 2025

ألوية الناصر صلاح الدين

وفي تطور لافت على جبهة الشمال، بثت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، تسجيلا مصورا يوثق لحظات تجهيز المقاومين لعملية نوعية بقذائف الهاون، جرى تنفيذها بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم وكتائب شهداء الأقصى، واستهدفت تجمعات للجنود وآليات الاحتلال شرق جباليا شمالي القطاع.

ويُظهر الفيديو “مشاهد للرصد الدقيق لمواقع العدو، أعقبته لحظات تعبئة وتجهيز القذائف وإطلاقها نحو أهداف الاحتلال”.

وحرص المقاومون على إرسال رسائل واضحة خلال التسجيل المصور، مؤكدين أن “استهداف جنود الاحتلال وآلياته يأتي في إطار رد المقاومة على المجازر المتواصلة التي تستهدف النساء والأطفال في غزة”، وأن “ضربات المقاومة مستمرة ولن تتوقف حتى كسر آلة البطش الإسرائيلية”.

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى

في سياق متصل، أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، استهداف مقرات قيادة وسيطرة تابعة لجيش الاحتلال داخل “كيبوتس ناحال عوز” و”كيبوتس زكيم” المحاذيين للقطاع، عبر رشقات صاروخية دقيقة من العيار “107” ملم.

وبثت الكتائب “مشاهد مصورة توثق لحظات استهداف المواقع العسكرية داخل الكيبوتسين”، مؤكدة أن القصف “يأتي ضمن الرد المستمر على جرائم الاحتلال، وفي إطار معركة مفتوحة لن تتوقف طالما استمرت آلة القتل في استهداف الشعب الفلسطيني”.

كتائب شهداء الأقصى

وفي محور القتال جنوبي القطاع، أكدت كتائب شهداء الأقصى أنها “قصفت تجمعات للجنود الإسرائيليين في ساحة تموضع للآليات بمحيط مسجد خضرة وشارع البداو بمنطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس، مستخدمة قذائف هاون من العيار “60” النظامي، بعد عمليات رصد دقيقة لتحركات العدو في تلك المنطقة”.