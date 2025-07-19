استشهاد مدير شرطة النصيرات و11 من عائلته في مجزرة جديدة وسط غزة

أعلنت المديرية العامة للشرطة في قطاع غزة، اليوم السبت، استشهاد مدير شرطة النصيرات العقيد عمر سعيد عقل، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزله في بلدة الزوايدة، وسط القطاع.

ووفق البيان، أسفرت الغارة عن استشهاد العقيد عقل إلى جانب 11 من أفراد عائلته، في ما وُصف بأنه “مجزرة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإجرامي بحق أبناء شعبنا ضمن حرب الإبادة المتواصلة”.

نعي شهداء المجزرة

ونعت المديرية شهداء المجزرة، مؤكدة أن هذه الجريمة لن تُضعف إرادة الشعب الفلسطيني، أو تنال من عزيمة عناصر الشرطة الذين يواصلون أداء واجبهم في دعم المواطنين وتعزيز صمودهم في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 21 شهرا.

وجددت الشرطة مطالبتها المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم لوقف الانتهاكات المتكررة بحق منتسبي الأجهزة الشرطية الذين يؤدون مهام مدنية، مشيرة إلى أن القانون الدولي يحظر استهدافهم.