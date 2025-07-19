الرئاسة السورية: نعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء

أعلنت الرئاسة السورية، صباح اليوم السبت، وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء جنوبي البلاد، ودعت الأطراف جميعها دون استثناء إلى الالتزام بوقف إطلاق النار ووقف الأعمال القتالية في المناطق جميعها، وضمان حماية المدنيين.

وأضافت في بيان “قوات الأمن بدأت في الانتشار في عدد من المناطق بالسويداء لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار والحفاظ على النظام العام”.

وحذّر البيان من أي خرق لوقف إطلاق النار في السويداء، وقال “سيعد ذلك انتهاكا صريحا للسيادة الوطنية وسنواجهه بما يلزم من إجراءات قانونية”.

وختم “ندعو جميع الأطراف إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السويداء”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية السورية بدء انتشار قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء، لحماية المدنيين ووقف الفوضى.

وقالت إن مؤسسات الدولة السياسية والأمنية ستسخر كل طاقاتها لوقف الاعتداءات وحالة الاقتتال، وإعادة الاستقرار إلى محافظة السويداء.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك قد أعلن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا بدعم من واشنطن وبتأييد من تركيا والأردن والدول المجاورة.

ونقلت قناة الإخبارية السورية عن المجلس الأعلى للقبائل بسوريا، قوله “نرحب بخطوات إنهاء اشتباكات السويداء والقبائل تلتزم بالقانون ولن تتخطاه”.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن العشائر والقبائل العربية بدأت الانسحاب من السويداء بعد أنباء عن اتفاق يقضي بدخول قوات الأمن السورية إلى المدينة.

إعادة الدروز الإسرائيليين الذين عبروا الحدود

في السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش بدأ إعادة الدروز الإسرائيليين جميعهم، الذين عبروا الحدود مع سوريا إلى إسرائيل.

وخلال الأيام الماضية، اندلع صدام دموي بين مسلحين دروز وآخرين من أبناء العشائر البدوية من الطائفة السُّنية، وسرعان ما تطور ليشمل تجمعات ومناطق استراتيجية في المحافظة، وسط حالة من الفوضى.

وتدخلت القوات الحكومية السورية لفض الاشتباكات، يوم الاثنين، لكنها سرعان ما انسحبت من مواقعها، الخميس، بعد ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع تابعة لها في المحافظة.

وأعلنت إسرائيل صراحة أنها “لن تسمح باستهداف الأقلية الدرزية في الجنوب السوري”، ولن تتسامح مع أي وجود عسكري للحكومة السورية في المناطق القريبة من حدودها.