سياسة|بريطانيا

شاهد: الشرطة البريطانية تعتقل العشرات في احتجاجات داعمة لـ”بالستاين أكشن”

الشرطة البريطانية تحمل متظاهرة خلال احتجاج في ساحة البرلمان بلندن دعماً لمجموعة "Palestine Action" المحظورة والمطالبة برفع الحظر المفروض عليها، 19 يوليو/تموز 2025.
الشرطة البريطانية تحمل متظاهرة خلال احتجاج في ساحة البرلمان بلندن دعما لمجموعة "بالستاين أكشن" المحظورة والمطالبة برفع الحظر المفروض عليها، 19 يوليو/تموز 2025 (الفرنسية)
19/7/2025-|آخر تحديث: 10:52 PM (توقيت مكة)

اعتُقل عشرات من أنصار “بالستاين أكشن” في بريطانيا خلال مظاهرات، اليوم السبت، مؤيدة لهذه الحركة الداعمة للفلسطينيين والتي باتت محظورة منذ مطلع يوليو/تموز الجاري، إثر تصنيفها “منظمة إرهابية”، وفق ما أعلن كل من الشرطة والقيّمين على هذه الاحتجاجات.

وأفادت شرطة لندن، في منشور على منصة إكس، بتوقيف 55 شخصا في ساحة البرلمان بحي ويستمنستر في لندن لرفعهم “لافتات داعمة لـ’بالستاين أكشن’، وهي مجموعة محظورة”.

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كما أعلنت الشرطة اعتقال 8 أشخاص في مظاهرة أخرى في لندن، و8 آخرين في ترورو في جنوب غرب إنجلترا. وأفضت المظاهرات في إدنبره وبريستول ومانشستر إلى اعتقال 35 شخصا على الأقل، بحسب الشرطة.

وفي لندن، كتب عشرات المتظاهرين على لافتات بيضاء “أنا ضد الإبادة الجماعية، وأنا مع بالستاين أكشن”.

وقال رجل خلال اعتقاله “حرية التعبير اندثرت في هذا البلد، عار على شرطة لندن”.

epa12247435 Police officers detain a protester who was holding a placard with a message supporting Palestine Action group, during the 'National March for Palestine' in London, Britain, 19 July 2025. The protest calls for an arms embargo and sanctions on Israel from the British government amid the ongoing conflict in Gaza. EPA/TAYFUN SALCI
الشرطة البريطانية تعتقل متظاهراً يحمل لافتة داعمة لحركة “بالستاين أكشن” خلال مسيرة في لندن. 19 يوليو/تموز 2025 (epa)

وكتبت مجموعة “ديفند آور جوريز” على منصة إكس “الحكومة البريطانية متواطئة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وهي تحاول إسكات الأصوات التي تندد بهذا التواطؤ”.

ومطلع يوليو الجاري، أقر البرلمان البريطاني حظر مجموعة “بالستاين أكشن” وتصنيفها في عداد “المنظمات الإرهابية”، بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، بعد أيام من اقتحام ناشطين منتمين إليها قاعدة جوية عسكرية في جنوب إنجلترا.

ورشّ هؤلاء طلاء أحمر على طائرتين في القاعدة، متسببين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني (9.55 ملايين دولار).

وأُودع 4 ناشطين في المجموعة الحبس الاحتياطي بعد مثولهم أمام القضاء على خلفية الواقعة.

وفي ضوء حظر المجموعة، يصبح الانتماء إليها أو تأييدها فعلا إجراميا يُعاقَب عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 14 عاما. ورفضت المحكمة العليا في لندن تعليق الحظر.

وانتقد خبراء أمميون قرار السلطات البريطانية، باعتبار أن “أضرارا مادية بسيطة لم تعرّض حياة أحد للخطر ليست خطيرة الى درجة توصف بالإرهاب”.

الشرطة البريطانية تقتاد متظاهرين من ساحة البرلمان بلندن خلال احتجاج دعم لحركة "Palestine Action" المحظورة والمطالبة برفع الحظر، 19 يوليو/تموز 2025.
الشرطة البريطانية تقتاد متظاهرين من ساحة البرلمان في لندن خلال احتجاج داعم لحركة “بالستاين أكشن” المحظورة والمطالبة برفع الحظر، 19 يوليو/تموز 2025 (الفرنسية)
المصدر: الفرنسية

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