شاهد: الشرطة البريطانية تعتقل العشرات في احتجاجات داعمة لـ”بالستاين أكشن”

اعتُقل عشرات من أنصار “بالستاين أكشن” في بريطانيا خلال مظاهرات، اليوم السبت، مؤيدة لهذه الحركة الداعمة للفلسطينيين والتي باتت محظورة منذ مطلع يوليو/تموز الجاري، إثر تصنيفها “منظمة إرهابية”، وفق ما أعلن كل من الشرطة والقيّمين على هذه الاحتجاجات.

وأفادت شرطة لندن، في منشور على منصة إكس، بتوقيف 55 شخصا في ساحة البرلمان بحي ويستمنستر في لندن لرفعهم “لافتات داعمة لـ’بالستاين أكشن’، وهي مجموعة محظورة”.

🚨 BREAKING – 55 Arrests confirmed in London for holding signs to oppose genocide and the ban on Palestine Actionhttps://t.co/xHyNnPti3B

The UK Government is complicit in Israel’s genocide against Palestinians. They are attempting to silence those who expose this complicity. pic.twitter.com/HqCGWKmorT

