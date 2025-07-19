شاهد: الشرطة البريطانية تعتقل العشرات في احتجاجات داعمة لـ”بالستاين أكشن”

اعتُقل عشرات من أنصار “بالستاين أكشن” في بريطانيا خلال مظاهرات، اليوم السبت، مؤيدة لهذه الحركة الداعمة للفلسطينيين والتي باتت محظورة منذ مطلع يوليو/تموز الجاري، إثر تصنيفها “منظمة إرهابية”، وفق ما أعلن كل من الشرطة والقيّمين على هذه الاحتجاجات.

وأفادت شرطة لندن، في منشور على منصة إكس، بتوقيف 55 شخصا في ساحة البرلمان بحي ويستمنستر في لندن لرفعهم “لافتات داعمة لـ’بالستاين أكشن’، وهي مجموعة محظورة”.

🚨 BREAKING – 55 Arrests confirmed in London for holding signs to oppose genocide and the ban on Palestine Actionhttps://t.co/xHyNnPti3B The UK Government is complicit in Israel’s genocide against Palestinians. They are attempting to silence those who expose this complicity. pic.twitter.com/HqCGWKmorT — Defend our Juries (@DefendourJuries) July 19, 2025

كما أعلنت الشرطة اعتقال 8 أشخاص في مظاهرة أخرى في لندن، و8 آخرين في ترورو في جنوب غرب إنجلترا. وأفضت المظاهرات في إدنبره وبريستول ومانشستر إلى اعتقال 35 شخصا على الأقل، بحسب الشرطة.

وفي لندن، كتب عشرات المتظاهرين على لافتات بيضاء “أنا ضد الإبادة الجماعية، وأنا مع بالستاين أكشن”.

وقال رجل خلال اعتقاله “حرية التعبير اندثرت في هذا البلد، عار على شرطة لندن”.

وكتبت مجموعة “ديفند آور جوريز” على منصة إكس “الحكومة البريطانية متواطئة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وهي تحاول إسكات الأصوات التي تندد بهذا التواطؤ”.

ومطلع يوليو الجاري، أقر البرلمان البريطاني حظر مجموعة “بالستاين أكشن” وتصنيفها في عداد “المنظمات الإرهابية”، بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، بعد أيام من اقتحام ناشطين منتمين إليها قاعدة جوية عسكرية في جنوب إنجلترا.

ورشّ هؤلاء طلاء أحمر على طائرتين في القاعدة، متسببين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني (9.55 ملايين دولار).

وأُودع 4 ناشطين في المجموعة الحبس الاحتياطي بعد مثولهم أمام القضاء على خلفية الواقعة.

BREAKING: 17 arrested in Bristol for opposing genocide and the ban of Palestine Action. Today, protests took place in London, Manchester, Edinburgh, Truro and Derry. Week on week, more are putting their liberty on the line to disobey the unjust law. Together, we will win. pic.twitter.com/nTH5FtBYzK — Defend our Juries (@DefendourJuries) July 19, 2025

وفي ضوء حظر المجموعة، يصبح الانتماء إليها أو تأييدها فعلا إجراميا يُعاقَب عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 14 عاما. ورفضت المحكمة العليا في لندن تعليق الحظر.

وانتقد خبراء أمميون قرار السلطات البريطانية، باعتبار أن “أضرارا مادية بسيطة لم تعرّض حياة أحد للخطر ليست خطيرة الى درجة توصف بالإرهاب”.