القسام تعلن استهداف دبابات إسرائيلية وتبث مشاهد لاستهداف جنود وآليات الاحتلال (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، مقطع فيديو ضمن سلسلة عمليات حجارة داود.

وفي مقطع الفيديو ظهرت مشاهد من استهداف جنود وآليات إسرائيلية في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة مصحوبا بعنوان: “سلسلة عمليات “حجارة داود، مشاهد من استهداف جنود وآليات العدو في مدينة جباليا شمال قطاع غزة”.

وتظهر المشاهد قيام مقاتلي الكتائب بتجهيز عبوة متفجرة، حيث قال مقاوم معلقا “اليوم إن شاء الله هو اليوم المنتظر..الذي نعد له ونعد لهذا الجيش، المهزوم الهزيل، أصنافا من العذاب”.

“الجيش برّا البيت”

وأضاف المقاوم في تعليقه قائلا ” الجيش برّا البيت.. بينا وبينه دار واحدة” واقسم المقاوم ثلاثا وقال “والله إلا نمرمطهم” وواصل تعليقه وهو يقوم بتحضير العبوة.

وبيّن المقطع التالي عملية رصد الهدف وسرعان ما تقدم المقاومون نحوه مسرعين، حاملين أسلحتهم، وسط أنقاض المباني وواجهوا الآلية الأولى بقذيفة “تاندوم 85” وأصابوها.

وفي مشهد آخر تقدم أحد المقاتلين بعبوة “العمل الفدائي” واستهدف آلية عسكرية إسرائيلية، وشوهد جنود وهم يفرون هاربين من داخل الآلية المستهدفة.

وفي العملية الثانية برز مشهد ثالث، ذكرت فيه القسام أنها أجهزت على 3 من جنود الاحتلال من المسافة صفر، في حين سمع المقاومون أصوات صراخ الجنود، وذلك بتاريخ 23 يونيو/حزيران الماضي.

عمليات التصدي للتوغل

وفي سلسلة بيانات لاحقة، قالت كتائب القسام “بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام استهداف دبابتي “ميركفا” صهيونيتين بعبوتين أرضيتين شديدتي الانفجار في شارع الدّبور وشارع غزة القديم بمدينة جباليا شمال القطاع”.

وقالت القسام، إن “مجاهديها رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء” وذلك بتاريخ 14 يوليو/تموز الجاري.

وفي بيان آخر ذكرت القسام أن مقاومين تابعين لها استهدفوا جرافة عسكرية من نوع “D9” بعبوة أرضية شديدة الانفجار.

وقال البيان “بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام استهداف جرافة عسكرية من نوع “D9” بعبوة أرضية شديدة الانفجار بجوار مدرسة “أربكان” في مدينة جباليا شمال القطاع بتاريخ 14 يوليو الجاري”.

وفي بيان ثالث قالت القسام إن مقاومين أكدوا “بعد عودتهم من خطوط القتال.. استهداف دبابة “ميركفا” صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في محيط المسجد العمري بمدينة جباليا شمال القطاع بتاريخ 16 يوليو/تموز.