المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى: الوضع كارثي في مشافي غزة والعالم يتفرج علينا دون تدخل

حذر المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة خليل الدقران من تدهور غير مسبوق في الأوضاع الصحية والمعيشية داخل مستشفيات القطاع، واصفا الوضع بأنه “كارثي” مع استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي وغياب أي تحرك دولي جاد.

وفي تصريحات للجزيرة مباشر، اليوم السبت، قال الدقران “الوضع كارثي في مشافي قطاع غزة، والعالم يتفرج علينا دون تدخل لإنقاذ حياة السكان”، مشددا على أن سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي باتت تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع بشكل مباشر.

وأضاف “سلطات الاحتلال تواصل منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك المواد الأساسية مثل حليب الأطفال، ما تسبب في دخول القطاع أصعب مراحل المجاعة منذ استئناف القتال في مارس/آذار الماضي”.

وأكد الدقران أن “650 ألف طفل في قطاع غزة يعانون من سوء التغذية، بينهم 60 ألف طفل وصلوا إلى المراحل الأشد خطورة نتيجة حرمانهم من حليب الأطفال والاحتياجات الغذائية الأساسية”.

وأوضح الدقران أن “المستشفيات في قطاع غزة باتت عاجزة عن التعامل مع الأوضاع الصحية المتفاقمة، في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية، وهو ما ينذر بوقوع كوارث إنسانية وشيكة إذا استمر الصمت الدولي تجاه ما يجري في غزة”.