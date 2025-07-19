تجدد الاشتباكات رغم وقف إطلاق النار وانتشار أمني على حدود السويداء (شاهد)

تجددت الاشتباكات المسلحة في محافظة السويداء جنوبي سوريا، اليوم السبت، بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، رغم إعلان الرئاسة السورية وقفًا شاملاً وفوريًا لإطلاق النار، وبدء قوات الأمن الداخلي بالانتشار داخل حدود المحافظة لضمان تنفيذ القرار.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، أن قوات الأمن بدأت بالانتشار ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السويداء لحماية المواطنين وممتلكاتهم، مشيرة إلى استعداد هذه القوات للتدخل ميدانيًا بعد تمركزها في محيط المدينة.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في وقت سابق، وقفًا شاملاً لإطلاق النار، محذّرة من أن أي خرق له يُعد انتهاكًا للسيادة الوطنية، وسيقابل بإجراءات قانونية حازمة وفق الدستور.

“الاحتكام لصوت العقل”

وفي أول تعليق رسمي بعد إعلان الاتفاق، دعا الرئيس السوري أحمد الشرع جميع مكونات السويداء، من العشائر العربية إلى طائفة الدروز، إلى الالتزام الكامل بوقف النار والتوحد أمام ما وصفه بـ”الظرف الحساس”.

كما ناشدت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز إنهاء العنف و”الاحتكام لصوت العقل والحكمة بدلاً من الفوضى والسلاح”.

ورغم إعلان أربعة اتفاقات لوقف إطلاق النار خلال الأسبوع الماضي، إلا أن أيا منها لم يصمد طويلا، حيث شهدت السويداء تجددا للمعارك، الجمعة، عقب قيام مجموعة مرتبطة بالشيخ حكمت الهجري بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو من السنّة، ما فاقم التوتر وأعاد إشعال المواجهات.