ترامب: الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين من غزة “قريبا جدا”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن 10 أسرى إسرائيليين إضافيين محتجزين في غزة سيُفرج عنهم “في وقت قريب جدا”.

جاء ذلك في كلمة له خلال مأدبة عشاء في البيت الأبيض حضرها عدد من حلفائه من الحزب الجمهوري، بما في ذلك عدد من المشرعين الجمهوريين في “الكونغرس”.

وتركز العشاء بشكل أساس على استعراض الإنجازات التي حققها الجمهوريون خلال الأشهر الستة الماضية، لكن أثناء إشادته بعمل إدارته في مجال السياسة الخارجية، تطرق ترامب إلى ملف الأسرى.

وقال ترامب عندما تحوّل في حديثه إلى الشرق الأوسط “غزة – استعدنا معظم الرهائن”، وأضاف “سوف نحصل على 10 آخرين في وقت قريب جدا، ونأمل أن ننهي ذلك بسرعة، وستيف ويتكوف يؤدي عملا رائعا”.

ويتضمن اقتراح وقف إطلاق النار الحالي بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) شروطا تدعو إلى إعادة 10 أسرى ورفات 18 آخرين. في المقابل، يُطلب من إسرائيل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفاد موقع (أكسيوس) بأن مدير الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، زار واشنطن هذا الأسبوع على أمل أن تدعم الولايات المتحدة جهودها لمطالبة دول أخرى باستقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة ضمن مخطط إسرائيلي لتهجير سكان القطاع.

وبحسب (أكسيوس)، قال رئيس (الموساد) للمبعوث الأمريكي إن إسرائيل ناقشت إعادة توطين الفلسطينيين في إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا.

وتباهى ترامب بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و(حماس) سيكون قريبا، منذ أن نشر على منصته للتواصل الاجتماعي في الأول من يوليو/تموز الجاري، أن إسرائيل وافقت على “الشروط اللازمة” لإتمام وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في غزة.

وفي الأسبوع الماضي، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البيت الأبيض، وفي الأسبوع نفسه، توسط مسؤولون قطريون في محادثات غير مباشرة بين إسرائيل و(حماس) حول وقف إطلاق النار.

وقال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، إن الحركة تؤيد التوصل إلى هدنة مؤقتة في حرب غزة، لكنها قد تعود للمطالبة باتفاق شامل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في المفاوضات الحالية.