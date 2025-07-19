جهّز عبوة متفجرة وطمرها.. سرايا القدس تدمر آلية إسرائيلية بالهندسة العكسية (شاهد)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، مقطع “فيديو” يوثق لحظة استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية بمدينة غزة شمالي القطاع، “ضمن معركة طوفان الأقصى“.

وقالت السرايا في تعليق مرفق بـ”الفيديو” بأن “مشاهد من تدمير آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة شديدة الانفجار جرى هندستها عكسيا وذلك شرقي حي الشجاعية”.

سلاح الهندسة العسكرية

وبيّنت مقاطع “الفيديو” في بداية العرض عنوانا “سرايا القدس سلاح الهندسة العسكرية، مشاهد مسبقة لتجهيز وزراعة عبوة جرى هندستها عكسيا”.

والهندسة العكسية هي عملية تفكيك سلاح أو نظام ما لمعرفة آلية عمله، من خلال تحليل بنيته ووظيفته والطريقة التي يعمل بها، بهدف إعادة تصنيع سلاح أو نظام مشابه له يقوم بالوظيفة نفسها، كما يمكن تحسينه وتلافي عيوب السلاح الأصلي.

تجهيز العبوة وطمرها

وبيّنت اللقطات التي احتواها المقطع، مقاومون فلسطينيون وهم يقومون بتجهيز العبوة وربطها وطمرها داخل حفرة جرى تجهيزها، بعد أن تم نقلها من مكان مجهول إلى حيث الموقع المقصود.

وفي مشاهد وثقتها “كاميرا” الرصد لتقدم الآليات في منطقة زراعة العبوة -بيّن المشهد- انفجار العبوة بإحدى الآليات الإسرائيلية المتوغلة في المنطقة التي سرعان ما اندفع منها دخان أبيض كثيف تصاعد فوقها.