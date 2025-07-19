حماس تعلق على اتفاق دولي لفرض عقوبات على إسرائيل وتدعو ليوم غضب عالمي

رحَّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، باتفاق دولي ينص على اتخاذ إجراءات لمواجهة انتهاكات إسرائيل في حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

والأربعاء الماضي، وقّعت دول عديدة اتفاقا يتضمن سلسلة إجراءات لمواجهة انتهاكات إسرائيل المستمرة في حربها على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لممثلين عن أكثر من 20 دولة في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

وقالت حماس في بيان “إننا نثمن الاتفاق، الذي تضمَّن فرض عقوبات على كيان الاحتلال الصهيوني، تشمل منع توريد الأسلحة والذخائر إليه، ومراجعة الاتفاقات المبرمة معه، وتسهيل التحقيقات الدولية في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة”.

ورأت الحركة هذا الموقف “تعبيرا حيا عن الضمير العالمي الحر، الرافض لجرائم الحرب الإسرائيلية والانتهاكات الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، حيث بلغت المأساة الإنسانية ذروتها، نتيجة المجازر والتجويع ومنع مقومات الحياة الأساسية”.

كما دعت “دول العالم كافة إلى التحرك العاجل لتشكيل أوسع جبهة دولية لعزل الاحتلال وفضح جرائمه، وفرض مزيد من الإجراءات العقابية عليه، بما يفضي إلى وقف عدوانه وجرائمه ضد المدنيين الأبرياء، وإنهاء حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة”.

وهدف اجتماع بوغوتا إلى الاتفاق على إجراءات قانونية ودبلوماسية للتصدي لانتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي في حربها على غزة والضفة الغربية.

وقادت الاجتماع مجموعة لاهاي، وهي تحالف يضم 8 دول هي كولومبيا وجنوب إفريقيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وماليزيا وناميبيا والسنغال، وأُسست بهولندا في يناير/كانون الثاني الماضي، وتعمل على “محاسبة إسرائيل بموجب القانون الدولي”.

كما حضر الاجتماع وفود من دول أخرى، منها تركيا والبرازيل والبرتغال والجزائر ولبنان وسلطنة عمان وأوروغواي وبنغلاديش وتشيلي وجيبوتي وإندونيسيا ونيكاراغوا وسانت فنسنت وجزر غرينادين، إضافة إلى ممثلين فلسطينيين.

وخلال الاجتماع وقّعت دول عديدة اتفاقا تلتزم فيه بسلسلة إجراءات لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.

واتفق الموقعون على منع توريد أو نقل أسلحة وذخائر ووقود عسكري ومعدات عسكرية ومواد ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري) إلى إسرائيل.

كما اتفقوا على منع عبور السفن ورسوها وخدمتها في أي ميناء، في حال وجود خطر واضح من استخدامها لنقل أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية إلى إسرائيل.

حماس تدعو إلى يوم غضب عالمي غدا

من جهة أخرى، دعت حركة حماس إلى تنظيم يوم غضب عالمي، غدا الأحد، رفضا لما وصفته بالإبادة والتجويع الممنهج الذي يتعرض له مليونا فلسطيني في قطاع غزة، نتيجة القصف والتجويع الإسرائيلي المتواصلين.

وذكرت الحركة في بيان أن “الاحتلال يرتكب جرائم إبادة وتجويع بحق المدنيين في غزة، وسط صمت دولي مخز ومريب”.

وناشدت حماس “شعوب الأمة وأحرار العالم أن تكون الأيام المقبلة أيام حراك شعبي عالمي تفضح جرائم الاحتلال”.

وحثت حماس “جميع القوى والأحرار والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى المشاركة الفاعلة في هذه الفعاليات، لفضح الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، وعلى رأسهم الأطفال والنساء والمرضى، الذين يواجهون حملات تجويع ممنهجة وإبادة جماعية في قطاع غزة”.

كما دعت إلى “تصعيد المَسيرات والضغوط السياسية والطلابية لإنهاء الحرب والحصار فورا”.

وأكدت الحركة أن الهدف من هذه الدعوة هو “إيصال صوت الشعب الفلسطيني المحاصر إلى العالم أجمع، وكشف حقيقة الاحتلال وممارساته القمعية بحق الأبرياء”، داعية المجتمع الدولي إلى “تحمُّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، ووقف الصمت المعيب تجاه ما يجري في غزة”.

وشددت حماس على أن “الوقت قد حان لوقف استهتار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقانون الدولي وجرائمه بحق المدنيين في غزة”.