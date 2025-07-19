عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو قادنا إلى وضع أصبحنا نتوسل فيه للرئيس الأمريكي (فيديو)

نظم العشرات من أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة وقفة احتجاجية جديدة، اليوم السبت، وسط مدينة تل أبيب، للتنديد بسياسات الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في التعامل مع ملف الأسرى.

وشهدت الوقفة إطلاق شعارات غاضبة ضد نتنياهو، حيث اتهم المحتجون رئيس الحكومة بأنه “قاد إسرائيل إلى وضع مأساوي باتت فيه العائلات تتوسل للرئيس الأمريكي من أجل تحرير أبنائها”.

وطالبت العائلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”التدخل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإبرام صفقة تبادل شاملة تضمن تحرير الرهائن جميعهم ووقف الحرب المستمرة”.

وجاء في هتافات أهالي الأسرى وبياناتهم “نريد من ترامب أن يضغط على نتنياهو لإعادة أبنائنا وإنهاء الحرب فورا”، مشددين على أن استمرار الحرب لن يعيد الأسرى بل يفاقم معاناتهم.

وانتقدت العائلات تعاطي حكومة نتنياهو مع مفاوضات الصفقة، وقالت “نطالب نتنياهو بالتوقف عن ممارسة الانتقائية بين الرهائن، فالجميع أبناؤنا، ووقف الحرب هو السبيل الوحيد لإعادتهم سالمين”.

واتهم المشاركون في الوقفة نتنياهو بأنه يتلكأ ويتعمد إطالة أمد المفاوضات، مؤكدين أنه كان قادرا على التوصل إلى اتفاق منذ مدة طويلة لكنه “اختار إفشال الجهود السياسية لحسابات شخصية”.

وأضافوا “نتنياهو لا يمنح فريق التفاوض الصلاحيات الكاملة، ويتسبب في انهيار كل جولة تفاوضية بدلا من دفعها نحو النجاح”.

وأكدت عائلات الأسرى أن الرئيس ترامب يدرك أن “وقف الحرب هو الطريق الوحيد لإعادة المحتجزين، لكنه يواجه تهرُّبا متعمدا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يواصل التلاعب بمشاعر العائلات، ويقود أبناءنا نحو المجهول”.

وختم المحتجون وقفتهم بمطالبة نتنياهو بـ”وقف التلاعب، وإنقاذ الرهائن فورا، وعدم المتاجرة بمصيرهم من أجل حسابات سياسية”.