“عندما يسقط صاروخ، هل نموت فورا أم نشعر بالألم أولا؟”.. أسئلة أطفال غزة تلهب المنصات (شاهد)

في مبادرة إنسانية مؤثرة، قامت مجموعة من الأطباء والممرضين في القطاع الصحي بإيرلندا، بتسجيل مقطع مرئي يتلون فيه أسئلة واقعية طرحها أطفال غزة على آبائهم وأمهاتهم أثناء تعرضهم للقصف، وهي أسئلة جمعتها فرق مركز فلسطين للصدمات النفسية في غزة، وجاءت محمّلة بالخوف والدهشة والبراءة التي اغتالتها جرائم الاحتلال.

ووثق المقطع تساؤلات مؤلمة تدور في ذهن أطفال لا تتجاوز أعمارهم سنوات قليلة، لكنهم يُجبرون على فهم معنى الموت والدمار قبل أن يتعلموا اللعب أو الذهاب إلى المدرسة.

طفل من غزة: “عندما يسقط الصاروخ.. هل نموت فوراً أم نشعر بالألم أولاً”؟ pic.twitter.com/k9d8ZFJKLF — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) July 18, 2025

“هل لديهم أطفال مثلنا؟”

وتباينت أسئلة الأطفال على نحو “هل ينمو للأطفال الذين بُترت أرجلهم أطراف جديدة؟”، و”هل الطيارون الذين يقصفون الأطفال لديهم أطفال مثلنا؟”، و”عندما يسقط الصاروخ.. هل نموت فورا أم نشعر بالألم أولا” و”عندما تمطر، هل سنغرق في الخيمة؟”، و”متى ينتهي الدمار والموت؟ ومتى تنتهي الحرب؟”.

وتوالت الأسئلة التي تعكس حجم المعاناة النفسية والجسدية التي يعيشها أطفال غزة، حيث قال أحدهم “لا أريد أن أموت ممزقا”، بينما تساءل آخر “لماذا وجه الصبي مغطى بالدم؟”، فيما طرح طفل ثالث سؤالا بسيطا لكنه محمّل بالوجع “عندما أموت، هل سيدفنونني في قبر مع أمي وأبي؟”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء.