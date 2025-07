مجزرة مروعة بحق عشرات المجوّعين.. والأونروا: إسرائيل تقتل يوميا فصلا دراسيا مليئا بأطفال غزة (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 30 فلسطينيا على الأقل، صباح اليوم السبت، وإصابة أكثر من 100 جريح إثر استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات قرب مركز توزيع جنوب غربي خان يونس، جنوبي القطاع.

وقالت مصادر طبية للجزيرة مباشر في وقت سابق إن 12 شهيدا وعددا كبيرا من الإصابات وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي من منطقة مساعدات الطينة جنوب مدينة خان يونس ارتقوا جراء استهدافهم بأعيرة نارية وقذائف آليات الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص صوب المواطنين المجوعين قرب مركز المساعدات التابع للشركة الأمريكية الإسرائيلية شمال مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 25 مواطنا وإصابة 70 آخرين على الأقل.

وفي جباليا، أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بوصول شهيدين إلى عيادة الشيخ رضوان من منطقة جباليا النزلة إثر استهداف مجموعة من المواطنين، أثناء تفقدهم لمنازلهم.

وفي غزة أيضا، وصلت 3 إصابات إلى مستشفى العودة، جراء إلقاء قوات الاحتلال قنبلة من طائرة مسيّرة على مواطنين في المغراقة، وسط قطاع غزة.

كما وصل عدد من الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين بالقرب من منطقة الصناعة غرب خان يونس.

وفي إحصائية صادمة لعدد القتلى من الأطفال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، أوردت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدد الشهداء من الأطفال في اليوم الواحد.

وقالت (الأونروا) إن “إسرائيل تقتل كل يوم في غزة فصلا دراسيا مليئا بالأطفال وذلك خلال نومهم أو الاحتماء بالمدارس أو في طوابير المياه”.

This is Salam, just under 7 months old and suffering from serious acute malnutrition.

Yesterday, UNRWA health teams were giving her emergency treatment.

Sadly, Salam died later in the day.

She is one of thousands of malnourished children in Gaza. More cases are detected every… pic.twitter.com/heomKXNnzx

— UNRWA (@UNRWA) July 9, 2025