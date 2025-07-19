مجزرة مروعة بحق عشرات المجوّعين.. والأونروا: إسرائيل تقتل يوميا فصلا دراسيا مليئا بأطفال غزة (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 30 فلسطينيا على الأقل، صباح اليوم السبت، وإصابة أكثر من 100 جريح إثر استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات قرب مركز توزيع جنوب غربي خان يونس، جنوبي القطاع.

وقالت مصادر طبية للجزيرة مباشر في وقت سابق إن 12 شهيدا وعددا كبيرا من الإصابات وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي من منطقة مساعدات الطينة جنوب مدينة خان يونس ارتقوا جراء استهدافهم بأعيرة نارية وقذائف آليات الاحتلال.

وابل من الرصاص صوب المجوعين

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص صوب المواطنين المجوعين قرب مركز المساعدات التابع للشركة الأمريكية الإسرائيلية شمال مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 25 مواطنا وإصابة 70 آخرين على الأقل.

وفي جباليا، أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بوصول شهيدين إلى عيادة الشيخ رضوان من منطقة جباليا النزلة إثر استهداف مجموعة من المواطنين، أثناء تفقدهم لمنازلهم.

وفي غزة أيضا، وصلت 3 إصابات إلى مستشفى العودة، جراء إلقاء قوات الاحتلال قنبلة من طائرة مسيّرة على مواطنين في المغراقة، وسط قطاع غزة.

كما وصل عدد من الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين بالقرب من منطقة الصناعة غرب خان يونس.

إسرائيل تقتل فصلا دراسيا مليئا بالأطفال

وفي إحصائية صادمة لعدد القتلى من الأطفال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، أوردت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدد الشهداء من الأطفال في اليوم الواحد.

وقالت (الأونروا) إن “إسرائيل تقتل كل يوم في غزة فصلا دراسيا مليئا بالأطفال وذلك خلال نومهم أو الاحتماء بالمدارس أو في طوابير المياه”.

This is Salam, just under 7 months old and suffering from serious acute malnutrition. Yesterday, UNRWA health teams were giving her emergency treatment. Sadly, Salam died later in the day. She is one of thousands of malnourished children in Gaza. More cases are detected every… pic.twitter.com/heomKXNnzx — UNRWA (@UNRWA) July 9, 2025

وقدرت (الأونروا)، أن إسرائيل تقتل يوميا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما يعادل صفا دراسيا كاملا من الأطفال، حيث يراوح عدد طلاب الصف بين 35 إلى 45.

وقال سام روز، مدير شؤون (الأونروا) بغزة في بيان “في كل يوم منذ بداية الحرب في غزة، يُقتل في المتوسط ما يعادل صفا دراسيا كاملا من الأطفال”.

تحويل المدارس إلى مراكز إيواء

وقبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة التي حولت غالبية مدارس (الأونروا) إلى مراكز لإيواء النازحين، كان عدد طلاب الصف الدراسي يراوح بين 35-45، وذلك وفقا لحالة الاكتظاظ في المدارس.

ودفع الأطفال ثمنا باهظا للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من 21 شهرا، والتي قتلت خلالها ما يزيد عن 18 ألف طفل وصل منهم إلى المستشفيات نحو 16 ألفا و854، وفق آخر معطيات للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

“حياة موسومة بالحرب والدمار”

كما يعيش الأطفال في القطاع واقعا مريرا جراء موجات النزوح المتكررة فضلا عن الجوع والعطش الناجمة عن السياسة الإسرائيلية في تدمير مصادر الغذاء والمياه، وإغلاق المعابر.

وفي 8 يوليو/تموز الجاري قالت (الأونروا) إن الأطفال بغزة يشكلون نصف عدد السكان (يبلغ عددهم 2.4 مليون نسمة)، وحياتهم موسومة بالحرب والدمار.