“أنصار الله” تعلن استهداف مطار “بن غوريون” بصواريخ وطائرات مسيَّرة (فيديو)

أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن، مساء الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد أهداف إسرائيلية، في إطار ما وصفتها بـ”عمليات الإسناد والنصرة للشعب الفلسطيني في غزة”، وذلك ردا على “جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع”.

وفي بيان رسمي، أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، أن القوة الصاروخية اليمنية نفذت عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز “فلسطين 2”.

وأضاف سريع أن الضربة “أصابت هدفها بدقة”، وتسببت في “حالة من الهلع في صفوف الإسرائيليين الذين هرعوا إلى الملاجئ”، مشيرا إلى أن العملية أدت إلى “شلل مؤقت في حركة المطار”.

وأعلن المتحدث العسكري أيضا تنفيذ ثلاث عمليات جوية إضافية، استهدفت “ثلاثة أهداف حساسة تابعة للاحتلال” في مناطق يافا وعسقلان وأم الرشراش (إيلات)، مستخدما ثلاث طائرات مسيَّرة.

وأكد العميد سريع أن هذه العمليات تأتي استمرارا لما وصفه بـ”الواجب الأخلاقي والديني والإنساني” تجاه الشعب الفلسطيني في غزة، مشددا على أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها حتى “وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

واختتم سريع بيانه مؤكدا موقف اليمن الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، وقال “نؤكد لكل أحرار الأمة أن اليمن باق في موقفه المبدئي والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، ولن يتوقف عن أداء واجبه حتى تحقيق النصر ورفع المعاناة”.