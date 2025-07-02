الاحتلال يستعد لتشريد 400 عائلة في طولكرم.. ورسالة استغاثة بالحكومة الفلسطينية

أفادت مصادر خاصة للجزيرة مباشر بأن عشرات العائلات الفلسطينية بدأت إخلاء منازلها في مخيم طولكرم بشمال الضفة الغربية، استعدادًا لهدم وشيك تنوي سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه، ويشمل 104 بنايات سكنية داخل المخيم.

وقال رئيس اللجنة الشعبية بالمخيم فيصل سلامة للجزيرة مباشر، إن “قرار الاحتلال سيؤدي إلى تشريد نحو 400 عائلة فلسطينية، مما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة”، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال تمنع الأهالي من دخول منازلهم لأخذ أمتعتهم قبل الهدم.

وأكد المسؤول المحلي رفض اللجنة الشعبية القاطع لـ”سياسة هدم المنازل التي ينتهجها الاحتلال”، واصفًا القرار بأنه “غير قانوني وجريمة بحق السكان المدنيين”، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذه الإجراءات التعسفية.

كما طالب الحكومة الفلسطينية بـ”تدخل عاجل وفعّال لتوفير الحماية للأهالي، والعمل على وقف هذا العدوان الذي يهدد استقرار وحياة مئات العائلات في المخيم”.

ويأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية عسكرية في شمال الضفة بدأها بمدينة جنين ومخيمها، ثم توسعت لاحقا إلى مخيمي طولكرم ونور شمس.