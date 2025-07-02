الداخلية السورية تعتقل مدير المخابرات الجوية في الساحل

أعلنت وزارة الداخلية في سوريا، اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تنفيذ كمين محكم أفضى إلى إلقاء القبض على العميد رامي منير إسماعيل، أحد كبار ضباط النظام السابق، الذي كان يشغل منصب مدير إدارة المخابرات الجوية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، غربي البلاد.

ووفقا للبيان الصادر عن الوزارة، فإن عملية الاعتقال جرت على يد قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية خلال محاولة إسماعيل الفرار خارج البلاد، وذلك في إطار ما وصفته الوزارة بـ”الجهود الرامية إلى ملاحقة مجرمي الحرب وتقديمهم للقضاء المختص”.

وأكدت الداخلية السورية أن العميد الموقوف يُعد من المسؤولين الرئيسين عن “العديد من الانتهاكات بحق المدنيين” خلال فترة عمله في منصبه الأمني السابق، دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة تلك الانتهاكات أو الوجهة التي كان يحاول التوجه إليها.

وأضاف البيان أن التحقيقات مستمرة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في إطار مساعي الحكومة الحالية لـ”تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الجرائم بحق الشعب السوري”.

وتأتي هذه العملية في سياق سلسلة من الخطوات الأمنية التي أعلنت عنها السلطات السورية مؤخرا، التي تهدف إلى ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتُكبت خلال سنوات الصراع.