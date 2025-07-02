ترامب: إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوماً، مؤكداً أن واشنطن ستعمل خلال هذه الهدنة مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب.

وأوضح ترامب أن قطر ومصر بذلتا جهوداً كبيرة وأكد أنهما سيقدمان المقترح النهائي للصفقة.

وأضاف: “آمل أن تقبل حركة (المقاومة الإسلامية) حماس هذا الاتفاق لأن الوضع لن يتحسن بل سيزداد سوءاً”، مشيداً بدور الوسطاء العرب الذين عملوا دون كلل للمساعدة في إحلال السلام في غزة.

ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، الذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني 2025 بوساطة قطرية مصرية ودعم أمريكي.

والتزمت حماس ببنود الاتفاق، بينما تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن بدء المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في ائتلافه الحاكم، لضمان بقائه في السلطة، بحسب المعارضة الإسرائيلية.